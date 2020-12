È successo un po' di tutto nella puntata del GF Vip di venerdì 18 dicembre: l'eliminazione inaspettata di Cristiano Malgioglio, l'ingresso in casa di quattro nuovi concorrenti, chiarimenti, discussioni e una doppia gaffe del conduttore. Alfonso Signorini, infatti, si è reso protagonista di due momenti che hanno fatto discutere sui social network: un commento al vestito troppo scollato di Elisabetta e la confusione nel chiamare Zelletta col nome di un altro, Andrea Damante.

Lo scivolone di Signorini al GF Vip: 'Damante perché quella faccia?'

La penultima puntata del GF Vip prima del Natale, è stata contrassegnata dalle piccole gaffe del padrone di casa.

Alfonso, infatti, si è reso protagonista di un paio di momenti che hanno divertito parecchio i telespettatori, soprattutto perché nati da suoi errori nel corso della diretta.

Dopo aver ufficializzato che Cecilia Capriotti è una nuova concorrente del reality, Signorini si è rivolto a Zelletta (che era inquadrato in quell'istante) e gli ha chiesto: "Come mai Damante è così preoccupato da questo ingresso? Perché fai quella faccia?".

Il conduttore si è immediatamente reso conto dello sbaglio che ha commesso e si è corretto: "No, non Damante. Scusa, oddio. Per carità. Volevo dire Andrea Zelletta".

La confusione che ha fatto il direttore di Chi nell'interpellare l'ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto sorridere la maggior parte dei telespettatori, anche perché l'espressione perplessa che ha fatto il pugliese quando è stato chiamato col nome di un altro, era davvero divertente.

Elisabetta Gregoraci balla al GF Vip: commenti all'abito troppo scollato

Quella sul cognome di Andrea, non è l'unica gaffe che ha fatto ieri sera Alfonso. Verso la fine della puntata di venerdì 18 dicembre, infatti, Signorini ha invitato le ex concorrenti del reality a riprodurre in studio il balletto di Natale che le colleghe recluse avevano inscenato poco tempo prima.

Mentre Elisabetta, Matilde Brandi, Myriam Catania, Selvaggia Roma e Guenda Goria danzavano sulle note di "All I want for Christmas is you" e di "Jingle Bell Rock", i telespettatori hanno potuto sentire parte di un commento che il conduttore ha fatto su una di loro non sapendo che il suo microfono era ancora acceso.

"Le te... della Gregoraci le vedo in serio pericolo", ha detto il direttore di Chi probabilmente rivolgendosi a Pupo e ad Antonella Elia.

Alfonso non si è accorto che la sua voce era ancora in diffusione nonostante la musica, per questo le sue parole sul'ex signora Briatore hanno cominciato a fare il giro del web e hanno fatto discutere più della performance natalizia delle vippone eliminate.

Colpi di scena al GF Vip 5: Malgioglio eliminato

Nella puntata del GF Vip del 18 dicembre, sono accadute molte cose: Signorini ha iniziato la diretta comunicando a tutti la squalifica di Filippo Nardi per aver pronunciato frase offensive nei confronti di Maria Teresa Ruta ed di altre donne della casa.

Tommaso e Stefania hanno ripercorso i loro ultimi difficili giorni: dopo che Zorzi l'ha nominata, Orlando ha avuto una forte crisi, ma oggi è tutto chiarito.

Il concorrente che ha dovuto lasciare definitivamente il gioco per volere del pubblico, è stato a sorpresa Cristiano Malgioglio: il cantautore ha ottenuto soltanto il 6% delle preferenze nel televoto della settimana (55% per Tommaso, 32% per Maria Teresa e 7% per Giacomo Urtis).

Ieri sera sono entrati a far parte del cast quattro nuovi vipponi: Cecilia Capriotti, Carlotta Dell'Isola, Mario Ermito e Andrea Zenga.

Gli inquilini che sono finiti in nomination, invece, sono: Giulia, Tommaso, Dayane, Giacomo, Maria Teresa e Andrea. Nessun concorrente, però, sarà eliminato nella prossima puntata: il meno votato finirà direttamente a rischio.