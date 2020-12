Al Grande Fratello Vip è sempre tempo di colpi di scena e Dayane Mello e la sua amica del cuore Adua Del Vesco, sono state beccate in "teneri atteggiamenti" da Cristiano Malgioglio. La scena sta circolando sul web e sui social dove sono in tanti a commentare ogni giorno le avventure dei concorrenti della casa più spiata d'Italia. Cristiano, infatti, entrando all'improvviso in magazzino ha beccato insieme le due amiche e non è mancata la classica ironia che lo contraddistingue e lo rende uno dei concorrenti più amati di sempre nella storia di questo reality show.

Rosalinda e Dayane beccate insieme nel magazzino del GF Vip da Cristiano Malgioglio

Nel dettaglio, Rosalina e Dayane si trovavano entrambe rinchiuse in magazzino molto probabilmente per fare il consueto cambio batterie ai microfoni.

All'improvviso è arrivato anche Cristiano Malgioglio che, aprendo la porta, si è trovato al cospetto della scena delle due amiche in teneri atteggiamenti.

Immediata la reazione di Cristiano che dopo averle viste ha esclamato: "Amore ma non potevate flirtare dentro quella lavatrice lì?". Poco dopo è entrata in magazzino anche Stefania Orlando che ha dato corda alle parole di Malgioglio con il suo "e infatti" dopodiché ha abbracciato Rosalinda.

L'amicizia speciale tra Dayane Mello e Rosalinda nella casa del Grande Fratello Vip

Del resto non sarebbe la prima volta che Rosalinda e Dayane si lasciano andare a delle tenere effusioni all'interno della casa del GF Vip. In diversi contesti, infatti, le due amiche speciali si sono abbracciate e talvolta anche scambiate dei baci a stampo.

Un rapporto che è cresciuto sempre più nel corso di queste settimane e, malgrado qualche piccolo momento di incomprensione, Rosalinda e Dayane stanno dimostrando di essere davvero indispensabili l'una per l'altra all'interno della casa più spiata d'Italia. E anche il pubblico apprezza questo sodalizio tutto al femminile, tanto che sono in molti coloro che vorrebbero vederle arrivare in finale assieme.

cosa pensate ame di tutto il mondo #rosmello pic.twitter.com/dfClCjxBpk — icarus (@impasticcata) December 15, 2020

Il 18 dicembre arrivano i nuovi concorrenti del GF Vip

Intanto cresce l'attesa in vista della prossima puntata del Grande Fratello Vip in programma venerdì 18 dicembre su Canale 5 in prima serata. Tra le novità previste va segnalato l'ingresso in casa di nuovi concorrenti, pronti a mettersi in gioco e ad animare un po' le dinamiche della casa più spiata d'Italia.

Tra i nomi in calendario vi era anche quello di Ginevra Lamborghini che, tuttavia, non entrerà più come nuova concorrente. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini, il quale ha parlato di una serie di vincoli che sarebbero stati chiesti dalla Lamborghini in vista del suo ingresso, tali da portare la produzione a rinunciare alla sua presenza in casa.