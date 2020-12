Sembra che Francesco Monte non abbia reagito benissimo alle cose che Giulia Salemi sta dicendo sul loro ex amore nella casa del GF Vip 5. Intervistato in radio di recente, il pugliese ha precisato di non guardare il reality ma di essere a conoscenza di come l'ex fidanzata sta descrivendo il loro rapporto davanti alle telecamere. L'ex tronista ha detto che saranno i suoi legali a occuparsi di questa vicenda una volta che l'influencer sarà uscita dal gioco.

Le parole di Monte sul GF Vip 5

Francesco Monte è stato uno dei protagonisti assoluti della terza edizione del GF Vip, ma adesso il suo pensiero sul reality e sui nuovi partecipanti sembra essere tutt'altro che positivo.

Giada De Miceli ha intervistato il pugliese nel programma radiofonico "Non succederà più" e gli ha chiesto un commento sulle cose che Giulia Salemi sta dicendo sul loro legame finito nella casa.

Il ragazzo, reduce da una doppia esperienza a Tale e Quale Show come imitatore/cantante, ha preso le distanze dall'ex fidanzata e dal format Mediaset dicendo: "No, non lo sto vedendo e possiamo anche parlare d'altro. Siamo andati avanti ed è successo molto altro. So chi c'è dentro la casa, ma non lo sto guardando perché sono impegnato a fare altro".

Il ragazzo, dunque, ha fatto sapere di essere a conoscenza dei racconti che l'italo-persiana ha fatto davanti alle telecamere, ma di preferire il silenzio anziché apparire in televisione per replicare e difendersi.

Il messaggio di Monte a Giulia dopo le parole al GF Vip 5

"Ormai è risaputo che parlano tutti di me, ma si ritroveranno delle sorpresine, come le lettere degli avvocati, quindi possono continuare a parlare tranquillamente", ha tuonato Francesco in radio di recente.

Il bel Monte, dunque, non sta apprezzando il modo in cui Giulia sta ricordando il loro amore finito ma, anziché intervenire in prima persona, preferisce affidarsi ai proprio legali soprattutto se la giovane influencer dovesse superare un certo limite nelle dichiarazioni.

"Non è una metafora ma un dato di fatto", ha concluso il pugliese.

Le affermazioni che potrebbero aver dato particolarmente fastidio all'ex tronista, sono quelle che Salemi ha fatto sui loro approcci nella casa durante il GF Vip 3 e anche quelle sul piacere che non avrebbe mai provato con nessuno dei suoi fidanzati.

I racconti di Giulia Salemi al GF Vip

È da circa un mese che la Salemi è una concorrente del GF Vip 5, e sono state varie le occasioni in cui ha parlato del suo passato e del legame finito male con Monte.

Quando qualche compagno d'avventura le ha chiesto se durante la terza edizione del reality lei e Francesco hanno avuto dei rapporti intimi davanti alle telecamere oppure no, la ragazza ha risposto: "No, ci baciavamo e abbiamo dormito insieme. Lui stava con Cecilia fino a un anno prima".

"Non me la sono goduta molto, né dentro né fuori dal gioco", ha aggiunto l'influencer.

Quando in una chiacchierata con Maria Teresa Ruta è stato tirato in ballo l'argomento piacere nell'intimità, l'italo-persiana ha fatto una confessione spiazzante che ha coinvolto tutti i suoi ex fidanzati: "Con loro ho sempre finto.

A 27 anni non ho mai provato il vero piacere, ho sempre emulato qualcosa di non vero".

Potrebbero essere state proprio queste ultima affermazioni a spingere Monte ad allertare i propri avvocati su eventuali diffide o querele da fare alla concorrente del Grande Fratello Vip 5, la stessa con la quale ha avuto una tormentata storia d'amore di circa un anno dopo il programma. Non si è mai veramente saputo perché i ragazzi si sono lasciati, anche se le riviste di Gossip hanno spesso ipotizzato un tradimento del tronista con Isabella De Candia, sua attuale compagna.