Il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta decollando all'interno del Grande Fratello Vip 2020. L'ex velino e l'italo-persiana stanno divenendo, giorno dopo giorno, inseparabili. I due si conoscevano già prima che l'influencer facesse il suo ingresso dentro la casa di Cinecittà. Si era da subito compreso che tra i due vi era un feeling particolare ed il loro affiatamento sta crescendo con il passare del tempo anche per l'assenza di Elisabetta Gregoraci che ha deciso di lasciare il reality per passare le feste natalizie con il figlio Nathan Falco. In uno degli ultimi episodi che testimonia l'avvicinamento continuo tra il ragazzo e l'influencer, hanno trascorso del tempo in cucina per poi ballare al ritmo di una bachata molto sensuale in giardino.

Tutto ciò non è passato inosservato agli occhi degli altri inquilini del GF Vip 2020 che hanno commentato quanto stava accadendo.

Sonia Lorenzini: "Ci vorrebbe un bel bacio"

Dopo aver passato del tempo in cucina da soli, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono trasferiti in giardino dove erano presenti altri concorrenti della casa più spiata d'Italia. L'ex velino e l'italo persiana hanno cominciato a ballare in modo sensuale sulle note di una bachata. Alcuni dei presenti non sono stati in silenzio ed hanno voluto dire la loro sull’episodio. Il primo a commentare è stato Tommaso Zorzi: “Noto del feeling qui”. Alla frase dell’inquilino hanno fatto seguito le parole di Sonia Lorenzini che ha detto: “Ci vorrebbe un bel bacio ora”. La ragazza si è, successivamente, avvicinato il microfono alle labbra ed ha affermato: “Grande Fratello, qui c’è del feeling”.

A quel punto Pierpaolo e Giulia Salemi, visibilmente imbarazzati, si sono staccati e si sono allontanati l’uno dall’altra.

Sui social l’hastag #Prelemi diventa trending topic

La continua vicinanza tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non sta passando inosservata sui social. Uno dei trending topic su Twitter è, ad esempio, #Prelemi, proprio per indicare la ship tra i due inquilini del Grande Fratello Vip.

I fans ed i telespettatori del reality stanno scommettendo su una possibile relazione tra il lucano e l’italo-persiana, specialmente vista l’assenza dalla casa di Elisabetta Gregoraci che con l’ex velino aveva instaurato un rapporto speciale senza, però, oltrepassare l’amicizia. Sui social sono virali video e foto che ritraggono Pierpaolo e Giulia insieme mentre si abbracciano o scherzano.

Insomma, l'affiatamento tra il ragazzo e l'influencer sta crescendo sempre di più e, naturalmente, una delle domande che i fans si pongono riguarda la reazione di Elisabetta Gregoraci a quanto sta accadendo. La coppia Prelemi ha ormai sostituito i Gregorelli?