I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e questa mattina il protagonista indiscusso della casa è stato Cristiano Malgioglio. Il paroliere che ormai è diventato uno dei concorrenti ufficiali di questa quinta edizione del reality show, ha perso le staffe dopo aver trovato dei peli all'interno del suo piatto. Non sono mancate neppure le lamentele nei confronti di Maria Teresa Ruta e il suo modo di fare un po' troppo ''esuberante'' per Cristiano.

Le lamentele di Malgioglio, furioso al GF Vip per dei peli nel piatto

Nel dettaglio, Malgioglio è apparso furioso nel momento in cui ha trovato dei peli all'interno del piatto.

"Ho trovato un piatto pieno di peli, di capelli, neri" ha dichiarato il paroliere visibilmente nervoso per questa "scoperta" che non l'ha reso per niente sereno.

"Io voglio andarmene via, io voglio scappare da qua dentro" ha proseguito Malgioglio sotto gli occhi dei suoi compagni di avventura che speravano si potesse calmare al più presto.

E a tal proposito, Cristiano ha sottolineato di non sopportare assolutamente le persone che quando si siedono a tavola cominciano a toccarsi i capelli. Una sottile frecciatina che Malgioglio ha voluto lanciare a Giulia Salemi?

L'attacco di Cristiano anche a Maria Teresa Ruta

Ma la lamentale di Malgioglio non si è limitata alla denuncia dei peli trovati nel piatto. Successivamente, infatti, Cristiano ha avuto da ridire anche nei confronti di Maria Teresa Ruta che fin dalle prime ore del mattino, è sempre molto attiva all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

"Ma non ti fermi" ha sbottato Cristiano mentre Maria Teresa sosteneva di essere così energica perché entusiasta. A quel punto Malgioglio ha ammesso che se la Ruta fosse stata una sua vicina di casa, avrebbe chiamato i vigili in continuazione per segnalarla.

Insomma una mattinata decisamente fumantina per Cristiano, il quale poi ha ammesso di essere particolarmente "isterica".

Riuscirà a trovare il sereno prima dell'ingresso dei nuovi concorrenti?

Venerdì 11 dicembre entrano i nuovi concorrenti del GF Vip

A partire da venerdì sera, infatti, le porte della casa del Grande Fratello Vip 5 torneranno ad aprirsi per accogliere in casa dei nuovi personaggi famosi, pronti a mettersi in gioco e ad alterare un po' le dinamiche che si sono venute a creare nel corso di questi due mesi e mezzo di messa in onda del reality show.

Tra le new entry di questa quinta edizione, va segnalata la presenza della showgirl Samantha De Grenet, pronta a rimettersi in gioco dopo la sua esperienza come naufraga nel cast dell'Isola dei famosi. Entrerà in casa anche Filippo Nardi, già in passato concorrente del GF Nip.