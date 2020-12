Momento di confidenze nella casa del GF Vip: ritrovatosi in sauna con Cristiano e Andrea, Pierpaolo ha spiegato loro per quale motivo non riesce a legarsi a qualcuno da più di due anni. Pretelli sostiene di avere un blocco emotivo che gli impedisce di costruire qualcosa con delle ragazze: l'ultima persona che l'ex velino dice di aver amato, è Ariadna Romero, la cubana che pochi giorni fa gli ha fatto una sorpresa in diretta.

Crollo emotivo di Pierpaolo al GF Vip 5

La positività con la quale Pierpaolo aveva reagito all'uscita di Elisabetta dalla casa del GF Vip, nelle ultime ore ha lasciato spazio alla tristezza.

Chiacchierando con Malgioglio e Zelletta, il ragazzo si è lasciato andare a delle confessioni private che gli hanno fatto versare non poche lacrime.

Analizzando gli ultimi anni della sua vita amorosa, Pretelli ha ammesso di non essere riuscito a legarsi a nessuna probabilmente per un problema che ha lui.

"Sono sempre stato fidanzato, invece è da due anni e mezzo che sono single. Forse sono distruttivo per la coppia, dò tanto ma sono anche pesante. Sono un insicuro", ha ammesso il giovane senza riuscire a trattenere un pianto quasi liberatorio.

"Con Elisabetta ho sentito le cose che si provano all'inizio, ma questo mi è successo anche fuori. Quando si tratta di cominciare un rapporto più intenso, non riesco ad andare avanti, dura uno o due mesi al massimo", ha proseguito l'ex velino nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 17 dicembre.

Il 'blocco amoroso' del concorrente del GF Vip 5

"Non riesco ad innamorarmi, ho un blocco", ha dichiarato Pierpaolo tra le lacrime mentre Andrea e Cristiano provavano a confortarlo a modo loro nella casa del GF Vip.

Per provare a spiegare perché è da tanto tempo che non riesce a portare avanti un legame d'amore serio, Pretelli ha tirato in ballo l'ultima donna per la quale ha sentito qualcosa di forte e soprattutto di sincero a livello sentimentale.

"L'ultima che ho amato è stata Ariadna, con lei ci siamo lasciati che eravamo ancora innamorati", ha fatto sapere l'ex velino in merito al rapporto turbolento che ha vissuto con la madre di suo figlio Leonardo. La modella si è presentata fuori dalle mura di Cinecittà lunedì 14 dicembre per fare una sorpresa al concorrente del reality, per augurargli buon Natale e per spronarlo ad andare avanti nel gioco con tranquillità.

L'addio di Elisabetta al GF Vip: reazione inaspettata di Pierpaolo

Quando Malgioglio ha provato ad ipotizzare che le lacrime che stava versando in quel momento fossero rivolte alla Gregoraci, Pierpaolo ha chiarito: "Non sto piangendo per Elisabetta, davvero. È un momento in cui stavo pensando ai miei problemi oltre il GF Vip ".

L'uscita dell'ex signora Briatore dalla casa più spiata d'Italia, però, ha suscitato nel suo amico speciale reazioni contrastanti: nei primi giorni Pretelli si è mostrato gioioso e finalmente libero di essere sé stesso, successivamente si è un po' spento.

Chi sperava che il ragazzo potesse ritrovare il sorriso avvicinandosi sentimentalmente a Giulia Salemi, forse si sarà ricreduto ascoltando lo sfogo che lui ha avuto davanti alle telecamere: tra l'ex velino e la bella italo-persiana, infatti, parrebbe esserci soltanto un'amicizia molto forte.

Neppure l'arrivo nel cast di altri personaggi famosi sembra aver dato nuova linfa ed energia a Pierpaolo, che proprio in questi giorni sta riflettendo tanto sulla sua situazione sentimentale e sul perché non riesce più ad innamorarsi. Il sentimento che il giovane ha provato per Elisabetta in questi mesi, dunque, non sarebbe amore ma un'infatuazione che, a detta sua, sarebbe già passata.