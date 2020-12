La notte appena trascorsa, quella tra il 13 e il 14 dicembre, è stata alquanto movimentata per i coinquilini della casa del GF Vip. Nello specifico, Pierpaolo ed altri protagonisti della stanza arancione hanno deciso di fare uno scherzo a Sonia Lorenzini. Pretelli ha imitato la voce degli autori ed ha esortato la ragazza a recarsi in confessionale. Lei, allora, si è alzata dal letto e si è recata immediatamente nel luogo designato, dove ha trascorso diversi minuti prima di capire che si fosse trattato di uno scherzo. Una volta rientrata in stanza, però, si è presa un altro bello spavento provocato da Andrea Zelletta.

Lo scherzo a Sonia Lorenzini al GF Vip

Sonia Lorenzini è stata ufficialmente 'battezzata' nella casa del GF Vip. La ragazza, infatti, è stata la vittima di uno scherzo molto divertente da parte dei protagonisti della stanza arancione. Pierpaolo, imitando la voce di un autore, ha detto a Sonia di recarsi in confessionale. La ragazza si era già messa a letto ed aveva rimosso le lenti a contatto che indossa per vedere meglio. Per tale motivo, quando si è alzata, ha cominciato a muoversi in modo piuttosto goffo ed è uscita dalla stanza. I coinquilini, nel frattempo, sono scoppiati a ridere ed hanno cominciato a commentare quanto accaduto. Come se non bastasse, Andrea ha deciso di nascondersi sotto le coperte per spaventare la nuova arrivata al suo ritorno.

I commenti dei coinquilini e la reazione di Sonia

Samantha De Grenet, facendogli spazio nel suo letto, gli ha detto: "Mettiti qua, così ti trova qua sotto". Pierpaolo, dal canto suo, è intervenuto, compiaciuto, dicendo: "L'ho fatto a tutti, anche a Bettarini, ci è cascato": In seguito ha aggiunto: "Patrizia ci è cascata, Giulia ci è cascata". Insomma, sembrerebbe essere proprio un rito di iniziazione fatto ai nuovi arrivati.

Ad ogni modo, dopo poco, Sonia è uscita dal confessionale ed ha detto: "Bruttissimo, adesso mi viene da piangere". A piccoli passi ha raggiunto la camera da letto ed ha detto: "Ragazzi, siete degli str... non potete farmi questa cosa". Adua, allora, ha detto: "Vabbè dai, sei stata battezzata, vuol dire che ci teniamo a te":

Il secondo spavento a causa di Andrea Zelletta

Dopo lo spavento, la ragazza si è avvicinata al suo letto e stava per raccontare ai compagni d'avventura cosa fosse accaduto quando è entrata in confessionale.

Non appena si è seduta al suo posto, però, Andrea è sbucato fuori facendole prendere un nuovo spavento. Dopo l'ennesimo colpo, la ragazza ha spiegato cosa le avessero detto gli autori. Nel momento in cui è entrata in confessionale è rimasta per circa un quarto d'ora in silenzio aspettando che la produzione interagisse con lei. Dopo un po' di tempo, gli autori le hanno detto: "Dicci". In quel momento, quindi, si è resa conto si trattasse di una burla.