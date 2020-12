Cresce l'attesa per lo speciale del Grande Fratello Vip che sarà trasmesso il prossimo 31 dicembre in prima serata su Canale 5. E in queste ore, a fornire qualche spoiler in più su quello che accadrà nel corso della serata di fine anno che vedrà protagonisti i "Vipponi" del reality show condotto da Alfonso Signorini, è stato Fulvio Abbate, tra gli ex concorrenti di questa quinta edizione. Sul suo profilo social, Abbate ha rivelato che ci sarà anche un momento di "spettacolo", che vedrà coinvolti tutti gli eliminati.

Lo spoiler di Fulvio Abbate sullo speciale GF Vip del 31 dicembre

Nel dettaglio, Fulvio ha raccontato tutto in un post che ha pubblicato sul suo account Instagram, dove ha svelato che qualche giorno fa gli è arrivato un messaggio da parte della redazione del Grande Fratello Vip, dove gli veniva chiesto se avesse piacere a prendere parte al balletto che si terrà durante lo speciale del 31 dicembre, che coinvolgerà tutti gli eliminati dalla casa.

E la risposta di Abbate non si è fatta attendere. "Certo sì, volentieri, sarebbe da s... fare il sostenuto dicendo di no", ha scritto Fulvio rispondendo alla redazione del GF Vip dopo questa proposta che gli è arrivata. E poi ancora sui social, lo scrittore e giornalista ha aggiunto: "Concedersi ogni lusso, anche quello del ridicolo".

Il balletto degli ex concorrenti del GF Vip

Insomma Fulvio sembra avere le idee chiare sul da farsi in vista dello speciale del GF Vip in programma il prossimo giovedì 31 dicembre in prima serata su Canale 5 e in questo modo si è lasciato andare anche a uno spoiler che ha già fatto il giro del web e dei social.

La notizia del balletto che vedrà coinvolti tutti gli ex concorrenti di questa edizione ha già entusiasmato tantissimo gli spettatori da casa, curiosi adesso di vedere quale sarà la coreografia e il brano che li vedrà protagonisti nel corso della lunga diretta di Capodanno.

Gli spoiler di Alfonso Signorini sullo speciale GF Vip del 31 dicembre

Ma questo non sarà l'unico momento di spettacolo che si terrà nel corso dello speciale GF Vip del 31 dicembre. A fornire qualche anticipazione in più su ciò che succederà, ci aveva pensato anche il padrone di casa Alfonso Signorini che aveva ammesso che non sarebbe stata una puntata tradizionale bensì un vero e proprio veglione di fine anno.

E così per lo speciale del 31 dicembre non sono previste nomination ne tantomeno nuove eliminazioni ma solo divertimento. Ci sarà una sfilata che verrà commentata in presa diretta da Tommaso Zorzi ma ci saranno anche diversi ospiti musicali. Tra questi è confermata la presenza di Cristiano Malgioglio e Pupo ma anche quella di Fausto Leali che tornerà in studio al GF Vip dopo la squalifica di qualche settimana fa.