I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e subito dopo la diretta della puntata di ieri sera c'è stato un crollo emotivo e psicologico da parte di Tommaso Zorzi. Il giovane influencer ha impacchettato le sue cose, messe in valigia e ha ammesso di voler abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia. Il motivo? Ha ammesso di essere stanco e di aver dato tutto e poi ha tirato in ballo anche i tweet ironici postati in settimana da sua sorella Gaia. Secondo Tommaso, quelli sarebbero un chiaro segnale per spingerlo ad abbandonare definitivamente il gioco.

Tommaso Zorzi in crisi dopo la puntata del GF Vip e fa le valigie

Nel dettaglio, subito dopo la diretta del venerdì sera del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, Tommaso ha avuto un vero e proprio crollo e ha ammesso di non poterne più di questa situazione e di esserne psicologicamente pieno.

"Sto facendo la valigia" ha sbottato Tommaso mentre preparava le sue cose, pronto a dire addio al gioco e alla casa per tornare di nuovo dai suoi familiari. "Sono arrivato al limite" ha proseguito Zorzi aggiungendo che secondo lui i tweet di sua sorella e del suo agente sarebbero un "chiaro segnale".

Il duro sfogo di Tommaso Zorzi: 'Io vado via'

"Lei ha detto entrerei per metterlo in nomination. Lei mi stava mettendo in guardia. Fidatevi", ha ammesso Tommaso durante il suo sfogo notturno. Insomma per il protagonista indiscusso di questa edizione del GF Vip 5 non ci sarebbero dubbi sul fatto che quelli sarebbero dei veri e propri messaggi in codice che gli hanno mandato per spingerlo ad abbandonare la trasmissione.

E così, pienamente convinto di ciò, Tommaso ha scelto di fare le valigie per prepararsi al suo rientro a casa.

"Ho deciso, vado via. La mia avventura finisce qui" continuava a ripetere Tommaso che successivamente ha lanciato una frecciatina anche nei confronti della sua amica Stefania Orlando.

'Il malessere ce l'ho dentro' sbotta Tommaso dopo la puntata del GF Vip

Nel corso della puntata serale del GF Vip di ieri sera, infatti, si è tornato a parlare del rapporto tra Tommaso e Stefania e tra i due c'è stato un ulteriore chiarimento.

Tuttavia Tommaso non ha gradito alcune parole pronunciate dalla Orlando nel corso della puntata. "Farmi passare come cattivo amico no. Pure Stefania in puntata ci ha giocato un po' dai" ha sbottato Zorzi.

Insomma un momento decisamente difficile per Tommaso che questa volta sembrava essere davvero convinto del fatto di non poter proseguire la sua avventura all'interno della casa del GF Vip e di voler gettare la spugna dopo più di 3 mesi.

"Sto diventando apatico a tutto. Il malessere ce l'ho dentro" ha proseguito il giovane influencer.