I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e nel corso della puntata trasmessa il 14 dicembre su Canale 5, Tommaso Zorzi ha spiazzato tutti nel momento in cui ha nominato la sua amica del cuore Stefania Orlando. Un vero e proprio colpo per il pubblico da casa che segue e commenta il reality show sui social, in particolar modo su Twitter dove è montata la polemica nei confronti del giovane influencer, al punto che in molti hanno commentato dicendo che per la puntata di venerdì 18 dicembre, Tommaso merita di essere eliminato dal pubblico.

Tommaso Zorzi spiazza tutti e nomina Stefania Orlando al GF Vip

Nel dettaglio,Tommaso nel momento in cui si è recato in confessionale e Alfonso Signorini gli ha chiesto chi fosse la persona che aveva intenzione di nominare ha fatto il nome di Stefania Orlando, dicendo che in settimana hanno avuto un piccolo screzio e per questo motivo voleva mandarla al televoto eliminatorio.

Al termine della diretta del GF Vip, Tommaso non ce l'ha fatta a mantenere il segreto nei confronti della sua "amica" Stefania e ha vuotato il sacco. Così Zorzi l'ha messa al corrente della nomination che le aveva fatto e in un primo momento Stefania non ha nascosto la sua tristezza e anche un pizzico di amarezza che le si leggeva sul volto.

Nonostante questo, però, Stefania ha tranquillizzato Tommaso dicendogli di non preoccuparsi e che, nonostante questa nomination, non cambiava affatto il bene che lei prova nei suoi confronti.

Tommaso Zorzi finisce in nomination al GF Vip, Stefania no

Ma il destino ha voluto che al televoto della prossima puntata del Grande Fratello Vip in programma venerdì 18 dicembre finisse proprio Tommaso Zorzi che dovrà vedersela contro Cristiano Malgioglio, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis.

Immediata la reazione del popolo social che, dopo aver assistito alla scena della nomination di Tommaso ai danni di Stefania Orlando, si è subito mobilitato in difesa della showgirl e conduttrice.

Il web chiede l'eliminazione di Tommaso dalla prossima puntata del GF Vip

In molti, infatti, approfittando del fatto che Tommaso sia finito al televoto, sostengono che meriti l'eliminazione definitiva dal gioco per questa "caduta di stile" nei confronti di una persona che lo ha aiutato a superare i momenti più difficili vissuti all'interno della casa più spiata d'Italia, come la fase dell'innamoramento per Francesco Oppini.

Spero nell'eliminazione di Tommaso Zorzi, se lo merita. Buonanotte. #GFVIP — L🎄LLERO (@see_lallero) December 15, 2020

"Spero nell'eliminazione di Tommaso Zorzi, se lo merita" ha scritto un commentatore del reality su Twitter. "Stefania sarà morta dentro" si legge sul web in merito alla reazione di Stefania che ha cercato comunque di non far pesare a Tommaso la nomination.