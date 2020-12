Sarebbero più di una le ragioni per le quali Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi non si sopportano: la lite che i due hanno avuto l'altra sera al GF Vip avrebbe radici nel passato, e più precisamente nel 2019. L'influencer, infatti, commentò con l'emoticon di un conato di vomito il rumor secondo il quale l'ex tronista sarebbe stata una delle ragazze con le quali Andrea Damante tradì Giulia De Lellis. Il concorrente del reality, inoltre, sostiene che la new entry si atteggi da diva nei backstage delle sfilate alle quali partecipa durante la Fashion Week di Milano.

Vecchie ruggini tra i due litigiosi concorrenti del GF Vip 5

Alfonso Signorini l'ha anticipato nella puntata del GF Vip dell'11 dicembre: Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi non si sopportano e sarà interessante vederli convivere sotto lo stesso tetto. Non appena si è conclusa la diretta, i due hanno litigato furiosamente su alcuni episodi passati che pian piano stanno venendo fuori anche sul web. Il più evidente è stato un commento pungente che l'influencer fece nel 2019 quando iniziò a circolare il Gossip su un presunto tradimento di Andrea Damante a Giulia De Lellis anche con l'ex tronista modenese. Ai tempi, infatti, si vociferava che la new entry del reality fosse una delle ragazze con le quali il dj avrebbe mancato di rispetto alla fidanzata.

Il commento dell'influencer del GF Vip su Sonia e Damante

"Hai messo l'emoticon di un conato di vomito vicino alla mia faccia in una diretta Instagram", ha tuonato la scorsa notte Sonia nello spiegare uno dei motivi per i quali ce l'ha con Tommaso ancora oggi.

All'epoca dei fatti Zorzi approfondì l'argomento "presunte corna alla De Lellis" in una trasmissione che conduceva sul web.

Il ragazzo intervistò Gabriele Parpiglia anche su questo gossip e lui gli rispose: "Vuoi sapere se è vero il tradimento di Andrea e Sonia quando stava con Giulia?". "Alle mie orecchie risulta che lei sia una delle telefonate o una delle persone indicate come colei che ha tradito la fiducia di Giulia. Loro erano amiche. Lei non era fidanzata ai tempi, ma Damante sì", aggiunge il giornalista nel programma Tommy Talks.

Sarebbe stato proprio questo botta e risposta (accompagnato in grafica dall'emoticon di disgusto) a far infuriare la Lorenzini, che qualche mese fa ribatté con diverse frecciatine nei confronti del giovane col quale oggi si ritrova a dover convivere.

Zorzi minaccia di lasciare il GF Vip dopo l'ingresso di Sonia

L'arrivo di Sonia nella casa del GF Vip ha fatto arrabbiare a tal punto Tommaso da spingerlo a meditare il ritiro dal gioco. Il ragazzo non sopporta la vicinanza della Lorenzini e gliel'ha ribadito più volte anche al termine della puntata dell'11 dicembre. "Io sono stato calmo per 90 giorni, arrivi tu e devi rompere i co... Non ce la posso fare", ha detto Zorzi prima di minacciare l'abbandono proprio a causa dell'influencer che è appena entrata.

"Mi sento come un leone chiuso nel portabagagli di una Panda, questa non me la dovevano fare", ha aggiunto Tommy, che ha vissuto la scelta dell'ex tronista come un vero e proprio affronto personale da parte della produzione del reality. Dopo aver parlato con un autore in confessionale, però, Zorzi sembra essersi calmato, ma la tregua con Sonia potrebbe essere soltanto temporanea: la modenese, infatti, non ha mai nascosto il suo carattere forte, deciso e schietto, quindi è molto probabile che lei e il "rivale" discutano di nuovo prima della prossima puntata.