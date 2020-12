Cosa c'è dietro a tutto il livore che Tommaso nutre nei confronti di Sonia? Stando a quello che ha dichiarato di recente il presentatore del GF Vip, il vero motivo per il quale i due concorrenti non si sopportano non è ancora venuto fuori. Tra le ipotesi che stanno facendo i fan, spiccano il presunto tradimento di Andrea Damante a Giulia De Lellis anche con la Lorenzini e la paparazzata - pare organizzata - tra l'influencer ed Eros Ramazzotti, padre della migliore amica di Zorzi.

Nuovi retroscena su Sonia e Tommaso pre-GF Vip

Potrebbe non essere finita con la stretta di mano che si sono dati ieri sera, la diatriba tra Zorzi e la Lorenzini.

Stando a quello che ha dichiarato Alfonso Signorini a Casa Chi qualche ora fa, sembra proprio che si parlerà ancora a lungo delle ragioni per le quali i due concorrenti del GF Vip 5 non si stanno simpatici.

Interpellato sulle discussioni che hanno avuto Sonia e Tommaso negli ultimi giorni, il conduttore ha detto: "La vera ragione per cui hanno litigato, non è ancora venuta fuori. Secondo me, presto la tireranno fuori, perché il motivo è molto grave".

Il direttore del settimanale di Gossip, dunque, ha anticipato che se l'influencer non regge la new entry è per qualcosa di piuttosto serio che non è ancora stato svelato ai telespettatori del reality Mediaset.

"Se avete notato, Tommy non sopporta Sonia, si tengono lontani", ha aggiunto il presentatore senza mai rendere pubblico quello che sa su questa misteriosa vicenda.

Le ipotesi sull'antipatia di Zorzi per la new entry del GF Vip

"Non nasce tutto da un incontro a una sfilata in cui Sonia non l'ha salutato", ha fatto sapere Alfonso in una recente puntata di Casa Chi.

Il conduttore del GF Vip, infine, ha detto che se Zorzi e la Lorenzini non renderanno pubblico il vero motivo per il quale non si sopportano, sarà lui a farlo in diretta: "Se non tireranno fuori questa cosa, lo faremo noi".

I fan del reality si stanno interrogando su quale possa essere il grave motivo che avrebbe scatenato l'antipatia reciproca tra i due concorrenti: le ipotesi più accreditate, al momento sono due.

La prima teoria che sta impazzando sul web, è quella secondo la quale Tommaso avrebbe usato i social network per criticare Sonia su un gossip che è circolato qualche tempo fa: si diceva che l'ex tronista di Uomini e Donne fosse una delle ragazze con le quali Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis.

L'influencer milanese, dunque, si sarebbe esposto per attaccare la Lorenzini soprattutto per aver voltato le spalle a quella che ai tempi era una sua cara amica.

Il rumor su Eros Ramazzotti arriva al GF Vip

La seconda ipotesi che si sta facendo largo sul web sull'astio che Tommaso nutre nei confronti di Sonia da prima di incontrarla nella casa del GF Vip, è quella che coinvolge un famosissimo cantante italiano.

Come ha raccontato la stessa Lorenzini nel suo video di presentazione, qualche mese fa è stata paparazzata in compagnia di Eros Ramazzotti in un maneggio. Sebbene questo flirt sia stato immediatamente smentito da entrambi, oggi se ne parla ancora soprattutto perché pare che sia stata l'ex tronista di Uomini e Donne ad allertare i fotografi in quell'occasione.

Stando a quello che si vocifera, Zorzi ce l'avrebbe con la modenese da quando ha saputo che avrebbe organizzato lei la paparazzata col padre della sua migliore amica, Aurora Ramazzotti. Il ragazzo, dunque, osteggerebbe la nuova entrata nel reality a tutela della primogenita del cantautore e di Michelle Hunziker, la stessa alla quale è legato da tantissimi anni e che starebbe proteggendo dal gossip.