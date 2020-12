La puntata del GF Vip che è andata in onda venerdì 18 dicembre, ha suscitato in Tommaso una reazione inaspettata. Il ragazzo, infatti, al termine della diretta ha cominciato ad informare i suoi compagni della volontà di lasciare la casa immediatamente: secondo Zorzi, i tweet che hanno scritto sua sorella Gaia e il manager sarebbero stati un segnale per suggerirgli di mollare il gioco.

Nuova crisi per Tommaso nella casa del GF Vip

Dopo che in trasmissione è stata analizzata la nomination che ha rivolto a Stefania pochi giorni prima, Zorzi sembra aver avuto l'ennesimo momento di sconforto. Quando Signorini ha salutato i concorrenti e ha dato loro appuntamento a lunedì prossimo, Tommaso si è rintanato in camera da letto per preparare la valigia.

Il ragazzo, infatti, ha informato Stefania e Giulia della sua intenzione di ritirarsi dal gioco perché stanco di tutto: "Non ne posso più, sono psicologicamente pieno. Sono arrivato al limite".

Il giovane, però, pare abbia risentito soprattutto di alcuni tweet che Alfonso gli ha fatto leggere nel corso della diretta del GF Vip del 18 dicembre, ovvero quelli che Gaia Zorzi ha scritto per commentare il voto del fratello nei confronti di Stefania Orlando.

Secondo l'influencer, infatti, la presa di posizione di sua sorella aveva come unico scopo quello di fargli aprire gli occhi, un segnale che potesse allertarlo su qualcosa che starebbe accadendo fuori.

Le spiegazioni di Zorzi sull'ipotesi ritiro dal GF Vip

"Quei tweet sono stati un chiaro segnale.

Se l'hanno fatto è stato per farmi capire che sono arrivato. Lei mi stava mettendo in guardia", ha detto Tommaso nel motivare le sensazioni che hanno scaturito in lui i messaggi dall'esterno di Gaia e del suo manager.

Zorzi ha ripetuto più volte di voler abbandonare la casa del GF Vip perché stanco di tutto: anche se è contento del percorso che ha fatto nei primi tre mesi di reclusione, oggi il giovane si sente arrivato al limite, forse anche per questo ha commesso il grave errore di nominare la sua cara amica Stefania.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

"Ho deciso, vado via. La mia avventura finisce qui", ha aggiunto l'influencer mentre Orlando e Giulia provavano a dissuaderlo.

Tommaso preferito dal pubblico del GF Vip

"Sto diventando apatico, ho un malessere dentro", ha proseguito Tommy nello sfogo successivo alla puntata del GF Vip del 18 dicembre.

Sebbene sia consapevole del fatto che anche se lascerà la casa non potrà trascorrere il Natale con la maggior parte dei suoi parenti, Zorzi ha detto: "So che non posso fare festa, ma almeno c'è mia mamma".

La crisi che il ragazzo ha avuto, potrebbe essere una conseguenza del ritiro di Francesco Oppini dal reality. Da quando il figlio di Alba Parietti ha abbandonato il programma, Tommaso ha avuto parecchi momenti di sconforto, come se gli fosse venuto a mancare un punto di riferimento fondamentale nell'equilibrio che aveva raggiunto a fatica davanti alle telecamere.

"Ho la testa che mi scoppia. Mi sento nel pallone. Sono sfinito", ha concluso l'influencer prima che i suoi compagni lo convincessero per l'ennesima volta a restare nonostante tutte le difficoltà che sta affrontando.

A far intristire il giovane, inoltre, è stata l'immagine che è venuta fuori di lui durante la puntata: il concorrente si è lamentato perché in tanti l'hanno fatto passare per il "carnefice" nella discussione che ha avuto con Stefania per la nomination della diretta precedente.

"Lei c'ha giocato un po'. E poi farmi passare per cattivo proprio no", ha detto Zorzi prima di mettersi a letto e meditare sull'ipotesi di lasciare la casa dopo quasi 100 giorni di reclusione.