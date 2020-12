Mancano pochi giorni al momento in cui tutti i concorrenti del GF Vip dovranno decidere se continuare l'avventura oppure ritirarsi in seguito all'allungamento del programma fino a febbraio. Francesco Oppini sarebbe uno dei pochi abitanti della casa intenzionato a lasciare il gioco, e questo sta mandando in crisi Tommaso Zorzi. Malgioglio ha rimproverato l'influencer dicendogli di non ostacolare l'amico e di supportarlo qualsiasi cosa decida di fare.

Francesco vicino all'addio al GF Vip: Tommaso in crisi

Sarebbe prevista per lunedì 7 dicembre la scadenza entro la quale i protagonisti del GF Vip 5 dovranno comunicare la loro decisione circa il proseguire o meno il percorso nella casa.

Uno dei vipponi che sarebbe seriamente intenzionato a interrompere l'avventura nel reality, è Francesco: in queste ore il ragazzo ha parlato al telefono con i propri cari e tra pochi giorni dovrà ufficializzare la sua scelta.

Tommaso è convinto che l'amico si ritirerà, e questa cosa lo fa stare molto male. Da un po' di tempo, infatti, il giovane si è rabbuiato e non sta più animando le giornate nella casa come ha sempre fatto da quando è iniziato il programma. Ad accorgersi della crisi che ha colpito Zorzi, è stato anche la new entry Malgioglio che, dopo averlo preso da parte, gli ha fatto un breve ma significativo discorso su come dovrebbe reagire a qualsiasi decisione prenderà Oppini sul suo futuro in trasmissione.

Il discorso di Malgioglio scuote Zorzi al GF Vip

Cristiano, che nei suoi primi giorni di permanenza nella casa del GF Vip è stato molto vicino a Tommaso, oggi pomeriggio l'ha preso da parte e gli ha dato alcuni preziosi consigli. "Devi pensare anche alla sua salute. Sei un ragazzo intelligente. Lui qui sta male e fuori ha le sue situazioni", ha detto il cantautore a Zorzi in merito al sempre più probabile ritiro di Francesco dal gioco.

Malgioglio ha anche spronato l'infuencer a stare accanto all'amico finché non deciderà cosa fare: allontanarsi da lui proprio in questi che potrebbero essere i suoi ultimi giorni nella casa, è la cosa peggiore per entrambi. "Tu devi fare il tuo percorso. Non ti deprimere, mica non lo rivedrai più. Se lui va via è perché non sta bene, farlo restare è da egoisti", ha concluso l'uomo nel discorso che molti spettatori del reality hanno apprezzato per schiettezza e verità.

Il parere di Signorini sui ritiri dei concorrenti dal GF Vip

Anche Alfonso Signorini si è espresso sugli inquilini della casa del GF Vip che lunedì prossimo potrebbero lasciare il gioco definitivamente. Nell'intervista che ha rilasciato di recente al settimanale Chi, il conduttore del reality ha commentato così l'ipotesi che Oppini e la Gregoraci possano abbandonare il programma a tre mesi dal suo inizio: "Non insisto con chi vuole andare via. La tv deve fare un passo indietro davanti alle scelte familiari".

"Stare nella casa fino a febbraio non è una passeggiata. Questi nomi mi avrebbero fatto comodo perché sono protagonisti assoluti, ma l'aspetto umano deve prevalere sul programma. Ognuno è libero di decidere e io accetto con dolore qualsiasi scelta", ha concluso il direttore a pochi giorni dalla comunicazione ufficiale dei vipponi sul loro futuro al Grande Fratello.

I concorrenti che il prossimo 7 dicembre potrebbero interrompere l'avventura tra le mura di Cinecittà, sono Francesco ed Elisabetta: il primo soffre per la lontananza dalla fidanzata Cristina, la seconda non vuole trascorrere il Natale senza il figlio Nathan, che già non vede da quasi 80 giorni e che vuole riabbracciare il prima possibile.