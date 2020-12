La puntata del 28 dicembre del Grande Fratello Vip è stata decisamente ricca di colpi di scena per Andrea Zelletta che ha avuto modo di rivedere la sua fidanzata Natalia e di confrontarsi con lei dopo il regalo ambiguo ricevuto in casa a Natale. Nel corso della chiacchierata, però, Alfonso Signorini ha fatto intervenire anche Dayane Mello che, qualche giorno fa, ha svelato di essere a conoscenza di un presunto tradimento di Natalia ai danni di Andrea. Un rumors che si è abbattuto come un fulmine a ciel sereno sulla coppia e Zelletta, nelle ultime ore, non ha trattenuto le lacrime ammettendo che adesso vuole sapere di più su questa faccenda.

Dopo il confronto con Natalia, Andrea scoppia in lacrime al GF Vip

Nel dettaglio, durante la diretta del GF Vip, quando Dayane ha parlato del presunto tradimento di Natalia (prontamente smentito dalla diretta interessata) Andrea ha ammesso di essere a conoscenza di tutta la situazione ei fidarsi ciecamente della sua fidanzata.

Eppure questa non è la realtà dei fatti. Il giorno dopo, infatti, Andrea è crollato e in lacrime ha ammesso di aver mentito nel corso della puntata serale del reality show. L'ex tronista di Uomini e donne ha rivelato che sapeva della vacanza estiva di Natalia a Capri con un gruppo di amici ma non sapeva di questo pettegolezzo, secondo il quale la sua ragazza sarebbe stata a letto con un altro uomo.

La bugia di Andrea Zelletta su Natalia e i dubbi sul presunto tradimento

"Sto male, non ce la faccio più. Io non sapevo di questo rumor" ha ammesso Zelletta aggiungendo che questo non è un semplice chiacchiericcio ma sono cose pesanti che lo fanno stare male.

"Ora voglio sapere di più. Perché ci sono queste voci? Mi fido di Natalia, ma non mi basta" ha proseguito Andrea nel suo duro sfogo post confronto con la sua fidanzata.

A quel punto, quindi, il concorrente del GF Vip ha rivelato che in puntata ha cercato in tutti i modi di proteggere la sua fidanzata da questo chiacchiericcio ma in realtà lui non sapeva nulla della questione relativa al presunto tradimento che sarebbe avvenuto a Capri questa estate.

Lo sfogo di Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip

E proprio per questo motivo Andrea ha proseguito dicendo che a questo punto vorrebbe delle risposte dirette da parte della sua fidanzata Natalia, per capire davvero come siano andate le cose e perché ci siano in giro queste voci riportate nella casa più spiata d'Italia sia da Dayane Mello che da Giacomo Urtis.

Insomma sembrerebbe proprio di capire che la questione Andrea-Natalia sia tutt'altro che conclusa e che di questa coppia se ne continuerà a parlare nel corso delle prossime puntate serali del GF Vip, che tornerà in onda il 4 gennaio 2021.