Franceska Pepe ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella, nella giornata di mercoledì 9 dicembre, ha inserito un box con le domande e risposte per i suoi follower sul suo profilo Instagram. L'ex gieffina si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, lanciando una frecciatina ad Adua Del Vesco, ironizzando sui risultati del televoto. La Pepe ha inoltre commentato il suo rapporto con Zorzi e la presenza di Andrea Zelletta all'interno della casa più spiata d'Italia.

Franceska Pepe lancia una frecciatina ad Adua del Vesco

Adua Del Vesco è particolarmente apprezzata dal pubblico a casa, al punto da essere salvata al televoto.

Nel box delle domande su Instagram, Franceska ha chiesto ai suoi fan: ''A Natale vorrei...?''. Un follower le ha risposto: ''Che tornassi nella casa per dire ad Adua che sta lì dentro soltanto perché la votano dalla Spagna''. La modella non si è fatta sfuggire l'occasione per esprimere la sua opinione in merito ai voti che sarebbero arrivati anche fuori dall'Italia per Adua: ''La stanno votando anche dalle tribù indigene in Amazzonia''.

Il filtro ironico su Andrea Zelletta di Franceska Pepe

Per alcuni video sul suo profilo Instagram, Franceska ha usato il suo filtro personalizzato in cui appare sulla fronte la scritta: ''Ciao comodino'', riferita al soprannome che è stato dato all'interno della casa di Cinecittà ad Andrea Zelletta. In merito all'ex tronista di Uomini e Donne, l'ex gieffina ha commentato la frase di un follower che le ha detto che per Natale vorrebbe vedere l'uscita dal GF del ''comodino'', la Pepe ha detto: ''Purtroppo ci tiene molto...

fa parte della mobilia''.

Il commento di Franceska Pepe su Zorzi

Franceska ha risposto anche a due domande su Tommaso Zorzi. Nella prima, un utente ha chiesto alla modella se avesse pensato che l'influencer milanese sta marciando riguardo alla sua amicizia con Francesco Oppini, ma la risposta della Pepe è stata: ''Semmai il contrario''. Riguardo invece al desiderio di un follower riguardo alla possibilità di rivedere Franceska con Tommaso, l'ex gieffina ha risposto: ''Si...

e magari fare fiki fiki insieme''. La Pepe ha risposto anche ad una domanda riguardo l'Isola dei Famosi, Franceska è stata categorica e ha detto che morirebbe come concorrente in quel reality: ''Io ho bisogno de magnà!!!''. I progetti professionali della modella lombarda, come da lei comunicato ai follower su Instagram, al momento riguardano la sua partecipazione in un programma con un format nuovo, mai visto prima in Italia.

Non resta che attendere ulteriori indicazioni per scoprire cosa farà Franceska Pepe in televisione.