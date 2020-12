Uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip è senza subbio Pierpaolo Pretelli. L’ex velino fa continuamente parlare di sé per alcuni rapporti costruiti fuori e ad all’interno della casa più spiata d’Italia. Ha provato, da subito, attrazione per Elisabetta Gregoraci e fra i due si è instaurata un’amicizia speciale. Il ragazzo non ha mai negato di provare un certo interesse per la showgirl che, però, dopo un iniziale coinvolgimento ha deciso di non andare mai oltre quel tipo di relazione. Ma non sono mancati attimi di gelosia, specialmente da parte di lei. Da quando Giulia Salemi ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà, Pierpaolo si è avvicinato all’influencer e, complice l’assenza della calabrese, i due si stanno conoscendo tanto che su Twitter, uno dei trending topic è #Prelemi, ovvero una ‘ship’ fra il lucano e l’italo-persiana.

Nel corso della puntata del GF Vip andata in onda ieri, 21 dicembre, Pretelli ha rivisto la sua ex compagna Ariadna Romero e Pierpaolo non è sembrato indifferente dall’incontro con la modella. “Pensavo di aver superato questa rottura. Ci siamo lasciati per cose banali. Sto cercando di comprendere se la amo ancora”, ha affermato il ragazzo.

Pierpaolo Pretelli: ‘Durante il lockdown ho confessato ad Ariadna di amarla ancora’

Uno dei motivi per i quali l’ex velino è entrato nel cuore degli inquilini della casa e di molti fans del programma è da ricondurre al suo carattere genuino e spontaneo. Fuori dalla casa Pierpaolo ha un figlio avuto con Ariadna Romero e non sono mancati i momenti nei quali il lucano ha sentito l’assenza del bambino. Pretelli, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip andata in onda il 21 dicembre, ha abbassato ogni barriera parlando a cuore aperto.

Il ragazzo non ha nascosto di avere delle difficoltà a costruire rapporti duraturi con le donne dopo la separazione da Ariadna Romero.

Il conduttore del reality, Alfonso Signorini, ha invitato il gieffino a recarsi nella Mystery Room per approfondire il tema riguardante la sua ex compagna. Pierpaolo ha subito commentato affermando che credeva di essere convinto di aver superato la rottura da Romero.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Secondo l’ex velino si lasciarono per motivi banali ed erano ancora innamorati. Pretelli ha continuato confidando di aver dichiarato il proprio amore alla modella ai tempi del lockdown. “A piccole dosi ho cercato di riconquistarla per non avere il rimpianto di non averci provato fino in fondo”, ha dichiarato l’ex velino. Pierpaolo ha continuato dicendo di voler capire se la ama ancora perché è la madre di suo figlio.

“Quando l’ho vista ho pensato alla famiglia”, ha detto Pretelli.

Pierpaolo e Giulia Salemi: un rapporto stretto

All’interno della casa più spiata d’Italia e data l’assenza di Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo si è molto avvicinato a Giulia Salemi. L’ex velino conosceva l’italo persiana già fuori dal programma in quanto l’influencer è amica proprio di Ariadna Romero. Tra il lucano e Giulia si è instaurato un rapporto molto stretto. Nonostante i due continuano a dichiarare di essere solo amici gli inquilini del Grande Fratello non sembrano dello stesso parere. Uno dei concorrenti che non crede in una semplice amicizia tra Pierpaolo e Salemi è Tommaso Zorzi. “Spesso spariscono” ha affermato il milanese durante una clip mostrato a lui e a Stefania Orlando nel segreto del Confessionale.