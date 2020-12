Le polemiche sul Grande Fratello Vip 2020 non mancano mai e in queste ultime ore si è molto discusso a proposito del presunto televoto truccato del reality show. A quanto pare, infatti, le fan brasiliane di Dayane Mello starebbero usando dei trucchetti per inviare più voti possibili così da poter salvare la loro beniamina. Un caso che non è passato inosservato sul web e sui social, al punto che Alfonso Signorini ha deciso di fare un po' di chiarezza sulla vicenda. E il conduttore ha ammesso che ci sono un bel po' di profili stranieri che stanno esprimendo la loro preferenza al televoto.

Le parole di Alfonso Signorini sul caso del televoto truccato al GF Vip

"Anche io sono stato bombardato dai telespettatori" ha dichiarato Alfonso Signorini nel momento in cui gli è stata fatta la domanda diretta da Gabriele Parpiglia che gli ha chiesto di commentare queste polemiche esplose sul web in merito al televoto truccato del GF Vip.

"Ho appurato che ci sono un sacco di profili stranieri che votano per Del Vesco e Mello" ha ammesso Signorini aggiungendo però che tale questione non riguarda lui, bensì la produzione e il reality show. Insomma una presa di posizione netta quella del conduttore, il quale ha ammesso che lui non si occupa di queste cose e si attiene a quello che gli viene detto dalla produzione.

Tuttavia Alfonso ha rivelato che mentre il televoto da cellulare è proibito e riservato soltanto alle persone maggiorenni residenti in Italia, quello che avviene attraverso il web e i social è libero a tutti. Questo è quello che gli è stato detto da "chi di dovere" del GF Vip in merito alle votazioni degli stranieri quando ci fu il caso dei voti spagnoli per Adua Del Vesco.

A questo punto, però, Alfonso ha ammesso di non avere ulteriori aggiornamenti sul caso del televoto truccato e quindi non sa se ci sono delle sostanziali differenze rispetto alla questione che era stata sollevata un po' di tempo fa.

La produzione del GF Vip alle prese anche col caso della presunta bestemmia di Dayane Mello

Cosa succederà a questo punto?

La produzione deciderà di fare chiarezza sul televoto così come è stato fatto in altre trasmissioni televisivi, come nel caso di Ballando con le stelle? In seguito a delle irregolarità per voti sospetti dall'estero, la produzione dello show di Milly Carlucci scelse di annullare il televoto.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Signorini ha svelato che in queste ore gli autori e la produzione stanno valutando anche il caso della possibile bestemmia di Dayane Mello.

Si stanno facendo tutte le analisi per appurare se c'è stata oppure no questa imprecazione da parte della modella brasiliana.