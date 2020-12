Il destino sembra divertirsi a far "impazzire" i fan di Giulia De Lellis e di Andrea Damante. Dopo il viaggio a Dubai che i due ex hanno fatto negli stessi giorni, sono state delle vecchie foto a riaccendere la speranza di chi ancora li vorrebbe vedere in coppia. Il 22 dicembre sia l'influencer che il dj hanno postato una serie di loro scatti, tutti risalenti al periodo precedente alla partecipazione a Uomini e donne: secondo alcuni supporter, non sarebbe una caso se i "Damellis" hanno ricordato il passato nello stesso giorno.

Possibile botta e risposta social tra Giulia De Lellis e il 'Dama'

Non è la prima volta che i fan dei Damellis notano qualcosa di strano sui social network: da quando Giulia e Andrea si sono lasciati, infatti, si è vocifera spesso di loro presunti botta e risposta su Instagram.

Nella giornata di martedì 22 dicembre, sarebbe stato Damante a replicare ad una serie di storie della ex fidanzata incentrate sul passato. Alla De Lellis che ha condiviso con i suoi quasi cinque milioni di follower vari scatti risalenti a quando non era ancora famosa, parrebbe aver risposto il dj con un paio di immagini della sua adolescenza, quando aiutava il padre in officina.

Il pensiero che hanno sposato molti sostenitori dell'ex coppia, è che non può essere una coincidenza se entrambi i ragazzi hanno deciso di ricordare il passato lo stesso giorno e con fotografie che mostrano il loro cambiamento soprattutto fisico. "Ma pure le foto si mandano? Ditemi se è una cosa sana per due che fanno tira e molla da anni", "Fan Damellis che pregano per un Damante 4.0", "Questi due si amano ancora, si scrivono e si mandano foto del cucciolo e altro che noi non sappiamo", si può leggere su Twitter in questi giorni.

L'adolescenza di Giulia De Lellis: capelli colorati e piercing

Nell'omaggiare un'amica nel giorno del suo compleanno, Giulia De Lellis ha mostrato ai fan come era fino a qualche anno fa, ovvero prima di esordire a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice. L'influencer ha postato foto della sua adolescenza, periodo nel quale sfoggiava un look un po' più trasgressivo di quello attuale: rossetti marcati, capelli di vario colore e piercing sia al naso che sulla lingua.

L'immagine che la 24enne offre oggi ai suoi sostenitori, sembra essere molto più seriosa e in linea con il ruolo che ricopre soprattutto sui social network, dove è seguita e apprezzata (soltanto su Instagram, la ragazza ha quasi 5 milioni di followers).

Il lavoro di Damante prima di conoscere Giulia De Lellis

Nello stesso giorno in cui Giulia ha ricordato la sua adolescenza (ovvero martedì 22 dicembre), Andrea Damante ha deciso di fare un tuffo nel passato con una foto del 2005.

Nelle Instagram storie del ragazzo, infatti, poche ore fa è stata caricata un'immagine nella quale lui appare abbracciato al padre e vestito con una tuta da lavoro. "Qui avevo iniziato la mia carriera da metalmeccanico, in officina era dura", ha scritto l'ex tronista di Uomini e Donne nello scatto nel quale è stato taggato anche papà Maurizio. Viste le difficoltà che ha incontrato subito in questa professione, il "Dama" ha deciso di cimentarsi con qualcos'altro, specializzandosi come dj.

I ricordi che i Damellis hanno voluto condividere nelle ultime ore sui social network, secondo i loro più fedeli sostenitori non sarebbero casuali: sono ancora in tanti, infatti, a credere che la De Lellis e Damante torneranno di nuovo insieme perché sono fatti l'uno per l'altra.

A interferire con questa sempre viva speranza, ci sono i nuovi compagni dei due ragazzi: Giulia fa coppia da qualche mese con Carlo Gussalli Beretta (il rampollo che le ha presentato l'ex fidanzato l'estate scorsa a Forte dei Marmi), mentre Andrea è da poco uscito allo scoperto con Elisa Visari (attrice e modella di appena 19 anni, con la quale il siciliano ha fatto un romantico viaggio a Dubai ad inizio dicembre).