Il Grande Fratello Vip 5 è giunto al 90° giorno, continuando a fare record di ascolti, tanto da essere trasmesso due volte alla settimana (lunedì e venerdì). Tra le varie star di questa edizione c'è Francesco Oppini, che ha fatto appassionare il pubblico con la sua bella amicizia con Tommaso Zorzi. Dopo aver abbandonato la casa di Cinecittà in seguito al prolungamento del programma fino a febbraio, a Oppini pare sia giunta un'interessante proposta professionale, ovvero una poltrona da opinionista nella trasmissione calcistica Tiki Taka, in onda in seconda serata su Italia 1 ogni lunedì. Sembra che sia stato proprio il padrone di casa Piero Chiambretti a volerlo reclutare all'interno del programma Mediaset.

Per Francesco sarebbe una seconda avventura come opinionista calcistico, dopo la sua presenza a Diretta Stadio su 7 Gold.

Da Diretta Stadio a Tiki Taka

Francesco è un rinomato tifoso della Juventus ed è riuscito a far divenire questa sua passione calcistica un lavoro, grazie alla trasmissione di 7 Gold Diretta Stadio. Lì è l'opinionista nonché telecronista delle partite della Vecchia Signora, dove si lancia in esultanze folkloristiche quando la palla va in rete per i bianconeri.

Adesso però su di lui avrebbe messo gli occhi Piero Chiambretti, che lo avrebbe identificato come nuovo componente del cast di Tiki Taka, al fianco di personaggi come Giampiero Mughini, Francesca Barra e Ivan Zazzaroni.

Lunedì tra Grande Fratello Vip e Tiki Taka

La partenza del nuovo ruolo di Francesco Oppini all'interno di Tiki Taka non è ancora stata resa confermata né dal diretto interessato, né dalla produzione del programma.

Ciò non toglie che sia il reality Endemol che la trasmissione calcistica vadano in onda entrambe di lunedì. Chi abbandona o viene eliminato dal Grande Fratello Vip, solitamente, deve presenziare a tutte le puntate sino al termine del programma. In questo caso, però, ciò non sarebbe possibile, per questo motivo solo con la conferma della presenza di Francesco Oppini a Tiki Taka si verrà a conoscenza del futuro del figlio di Alba Parietti per quanto riguarda la fase post reality.

Ciò non toglie che, almeno per la puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì 14 dicembre, Francesco Oppini sarà seduto in studio a dar manforte al suo grande amico Tommaso Zorzi. L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è a partire dalle 21:45 su Canale 5.