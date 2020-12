L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 ritorna lunedì 14 dicembre con la messa in onda della nuova puntata serale condotta da Alfonso Signorini. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, così come svelato sulla pagina ufficiale Instagram del reality show. In particolar modo ci sarà spazio per l'atteso confronto tra Tommaso Zorzi e la nuova arrivata nella casa Sonia Lorenzini, nota al pubblico di Uomini e donne per il suo passato da tronista e per la sua attuale carriera da influencer.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip del 14 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip di lunedì 14 dicembre rivelano che tra Tommaso e Sonia arriverà il fatidico momento della resa dei conti.

In due si erano un po' "annusati" la scorsa puntata, ma poi nel corso dei giorni a seguire hanno avuto diversi scontri.

Il motivo? Sonia non ha gradito alcuni gesti che Tommaso ha fatto nei suoi confronti prima che entrassero all'interno della casa più spiata d'Italia. Il confronto tra i due, però, non è andato nel migliore dei modi e ci sono ancora molte cose lasciate in sospeso.

Questa sera, però, Tommaso e Sonia avranno la possibilità di guardarsi negli occhi e di confrontarsi senza filtri e senza alcun tipo di esitazione. "Sì, saranno davvero scintille" viene scritto sulla pagina ufficiale Instagram del GF Vip in merito al confronto-scontro che avverrà questa sera nel corso della diretta del reality condotto da Alfonso Signorini.

Il 'ciclone Malgioglio' al centro della puntata del GF Vip del 14 dicembre

Le sorprese, però, non sono finite qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata del GF Vip, in programma nella serata del 14 dicembre su Canale 5, rivelano che si tornerà a parlare anche di Cristiano Malgioglio, ormai diventato un concorrente a tutti gli effetti di questa quinta edizione.

Si parlerà di quello che è stato già ribattezzato il "ciclone Malgioglio", ossia il personaggio più discusso e al tempo stesso più controverso presente all'interno della casa più spiata d'Italia.

Non è prevista una nuova eliminazione: anticipazioni GF Vip del 14 dicembre

Ma non è finita qui, perché l'attenzione resterà alta anche sul televoto di questa settimana.

I tre concorrenti che si stanno sfidando sono: Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta e Dayane Mello.

Nessuno di loro, però, abbandonerà definitivamente la casa dato che questo televoto, come spiegato da Alfonso Signorini venerdì 11 dicembre, non prevede una nuova eliminazione. Il "vippone" che risulterà il preferito del pubblico conquisterà l'immunità in vista delle nuove nomination che si terranno a fine puntata.