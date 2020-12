I colpi di scena al Grande Fratello Vip 2020 non mancano mai e le anticipazioni della nuova puntata in onda stasera 7 dicembre su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per i tormenti d'amore che sta vivendo Tommaso Zorzi. Dopo l'uscita di Francesco Oppini, che ha scelto di ritirarsi dal gioco per tornare a casa dalla sua famiglia, Tommaso ha confessato di essersi innamorato di Oppini e di aver capito di provare un reale sentimento nei suoi confronti. Una dichiarazione molto forte, che non è passata inosservata e che stasera porterà Zorzi ad avere un 'faccia a faccia' in diretta con il figlio di Alba Parietti.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip del 7 dicembre: Tommaso rivede Francesco Oppini

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello Vip del 7 dicembre sono arrivate dalle colonne di 'Tvblog', dove è stato svelato in anteprima che questa sera ci sarà il tanto atteso confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due avranno modo di rivedersi in giardino e questa sarà l'occasione giusta per Tommaso di dire tutta la verità a Francesco, guardandolo negli occhi e confessandogli apertamente di essersi innamorato di lui.

Un momento decisamente molto atteso dal pubblico anche se un po' temuto dallo stesso Tommaso, che nelle scorse ore ha ammesso di avere paura di un possibile confronto diretto con Oppini.

Il confronto 'faccia a faccia' tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Tommaso, parlando con la sua amica del cuore Stefania Orlando, si era augurato che non ci fosse alcun tipo di confronto in diretta con Francesco nel corso della nuova puntata del GF Vip di questo lunedì 7 dicembre, ma alla fine non sarà così.

Come se la caverà Tommaso al cospetto della persona di cui si è innamorato?

E quale sarà la reazione di Francesco dopo questa dichiarazione d'amore a tutti gli effetti fatta da Zorzi? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Cristiano Malgioglio concorrente ufficiale del GF Vip: anticipazioni del 7 dicembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni del Grande Fratello Vip di questo lunedì 7 dicembre rivelano che ci sarà spazio anche per una comunicazione importante che verrà fatta a tutti i 'Vipponi' e che riguarderà Cristiano Malgioglio.

A partire da questa sera, infatti, Malgioglio diventerà un concorrente a tutti gli effetti e quindi potrà fare le nomination e a sua volta potrà anche essere nominato dal resto del gruppo.

Occhi puntati anche su Elisabetta Gregoraci: questa sera, per la showgirl calabrese, arriverà il momento di abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia dopo che ha scelto di rinunciare al gioco per tornare dalla sua famiglia e da suo figlio.