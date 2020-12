Avvicinamento pericoloso nella casa del Grande Fratello Vip? Stando a quello che hanno colto alcuni attenti spettatori della diretta su Mediaset Extra, Adua e Dayane sarebbero state beccate da due coinquilini in un momento di affettuosità. Quando Cristiano ha visto le amiche imbarazzarsi al suo arrivo in magazzino, ha suggerito loro di appartarsi altrove la prossima volta, magari nella stanza da letto arredata come una lavatrice.

Imbarazzo al Grande Fratello Vip per le 'rosmello'

C'è una domanda che i fan del Grande Fratello Vip si stanno facendo da qualche ora: cosa stavano combinando Adua e Dayane chiuse in magazzino quando Cristiano e Stefania sono entrati?

Grazie a dei video che stanno circolando su Twitter dal 15 dicembre, si è saputo che le due amiche si erano appartate in una stanza della casa per chiarirsi: quando Malgioglio le ha raggiunte all'improvviso, le ragazze sono apparse in forte imbarazzo.

Il pensiero che si sono fatti gli spettatori, ma anche lo stesso cantautore, è che le concorrenti avessero deciso di ritagliarsi un momento di intimità tutto per loro, lasciandosi alle spalle le incomprensioni degli ultimi giorni.

"Ma non potevate flirtare in lavatrice?", ha chiesto l'artista a una Del Vesco visibilmente in difficoltà.

La sensazione comune, dunque, è che le "rosmello" possano essersi lasciate andare a qualche affettuosità di troppo, ma quest'idillio sarebbe stato interrotto dall'arrivo di Orlando e di Malgioglio in quella zona della casa.

I commenti social di fan del Grande Fratello Vip

Un profilo Twitter piuttosto attento a quello che accade tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, ha condiviso l'imbarazzante scena con protagoniste le "rosmello", Cristiano e Stefania.

Il video nel quale Adua e Dayane vengono sorprese vicinissime in magazzino, da alcuni è stato commentato con queste parole: "Io sono e sarò scioccato per le prossime 24 ore da questa cosa: Rosalinda e la Mello beccate in intimità da Malgioglio e dalla Orlando".

"Che poi uno vorrebbe non pensare male, ma Cristiano dice potevate flirtare in lavatrice, Dayane scatta e si allontana immediatamente, Rosa che si sistema il cappotto con imbarazzo e Stefy la rassicura. Cioè, dai", ha sostenuto un attento spettatore della diretta del reality.

Sui social network c'è anche chi è parecchio scettico sull'eventualità che Del Vesco e la brasiliana si siano scambiate tenerezze davanti alle telecamere: chi non crede al flirt, infatti, sostiene che le due fossero in magazzino insieme soltanto per fare il cambio delle batterie ai microfoni.

Lite e poi pace tra le due amiche del Grande Fratello Vip

Prima che su Twitter impazzasse il Gossip sulle affettuosità che si sarebbero scambiate in magazzino, Adua e Dayane avevano fatto discutere per il gelo che era calato tra loro negli ultimi giorni. Del Vesco, in particolare, si è lamentata del distacco che l'amica avrebbe avuto nei suoi confronti dopo che in casa sono arrivati tre nuovi concorrenti.

Le ragazze si sono parlate a lungo il 15 dicembre e, dopo essersi dette le cose che non sono andare bene di recente, hanno fatto pace dandosi un caloroso e lungo abbraccio.

L'amicizia tra le "rosmello", dunque, continua tra alti e bassi: soprattutto Mello sembra voler allargare il suo gruppetto al Grande Fratello Vip, quindi prova a conoscere meglio tutti i personaggi famosi che entrano in gioco in queste settimane.

La brasiliana, in particolare, sembra aver legato tanto con Sonia Lorenzini, e proprio questo avvicinamento ha fatto arrabbiare Rosalinda, che ha detto di sentirsi trascurata dalla sua migliore amica.