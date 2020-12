Mentre in giardino c'era in corso uno scambio di tenerezze tra Pierpaolo e Giulia, un'altra concorrente del Grande Fratello Vip commentava con durezza il legame tra i due, arrivando a paragonarlo a quello speciale che Pretelli ha vissuto con Elisabetta negli ultimi tre mesi. Secondo Mello, i giovani starebbero fingendo di piacersi perché, se tra loro ci fosse realmente attrazione, a detta sua non riuscirebbero a trattenersi dal darsi un bacio davanti alle telecamere.

Il parere di Dayane sui nuovi 'amici speciali' del Grande Fratello Vip

Continua la confusione sentimentale di Pierpaolo: il concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, si è di nuovo avvicinato pericolosamente a Giulia dopo aver ammesso di provare qualcosa per Ariadna Romero e dopo aver gioito per un aereo che pensava gli avesse mandato Elisabetta.

Complice la festa di compleanno che è stata organizzata in casa per Stefania Orlando, il 23 dicembre c'è stato un assiduo scambio di tenerezze tra Pretelli e Salemi.

In un video che ha fatto impazzire di gioia i fan della possibile nuova coppia, si vedono l'ex velino e l'influencer abbracciati in giardino: lei accarezza con dolcezza il compagno di reality, che dopo la prende in braccio e la porta dentro.

A commentare questa "scenetta", non sono stati soltanto i telespettatori: anche Dayane ha voluto dire la sua sull'approccio piuttosto timido che i due vipponi stanno iniziando ad avere davanti alle telecamere.

Pierpaolo 'sostituisce' Elisabetta con Giulia al Grande Fratello Vip

Mentre Pierpaolo e Giulia "amoreggiavano" in giardino, Dayane ha espresso il suo pensiero in merito, e non è stata affatto dolce.

"La sua è una carenza. Lei gli sta dando quello di cui forse aveva bisogno da Elisabetta. L'abbraccio, le coccole, lo stare insieme", ha esordito la modella l'altra sera nella casa del Grande Fratello Vip.

"Per me questa è una presa in giro alla gente. Se ti piace, vi baciate e punto. Ancora amici speciali? Dai", ha aggiunto una decisa Mello nel commentare le affettuosità che si stavano scambiando Pretelli e Salemi proprio in quel momento.

Secondo la brasiliana, se tra due persone c'è vera attrazione, non riescono al trattenersi dall'andare oltre, cosa che i "prelemi" starebbero facendo da settimane davanti alle telecamere.

Il déjà-vu al Grande Fratello Vip 5

Lo sfogo che Dayane ha avuto sulla possibile nuova coppia del GF Vip 5, è proseguito con il seguente attacco: "Volete di nuovo prendere in giro la gente?

Abbracci e poi ognuno per la propria strada".

"Di nuovo tutto da capo. La gente ci crede, ma è un film già visto. Una cosa finta", ha tuonato Mello nella serata del 23 dicembre.

Di fronte alle silenziose Sonia e Samantha che la stavano ascoltando, la modella ha paragonato il legame tra Pierpaolo e Giulia a quello speciale che il ragazzo ha vissuto con Elisabetta fino a pochi giorni fa.

"La vita è una è fanno finta di volersi bene. Anche il quadro del bacio con Gregoraci è finto, comprato dai cinesi", ha dichiarato l'amica di Rosalinda davanti alle telecamere.

Sebbene pensi che sia il rapporto dell'ex velino con Giulia che quello che Elisabetta non siano veri fino in fondo, Dayane si è sbilanciata a favore dell'ex signora Briatore, sostenendo che con lei Pretelli era un po' più sincero ed interessato.

"Sono solo giochetti, non vedo verità e non mi piace, ma almeno con Elisabetta c'era più chimica", ha concluso la sudamericana nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ore, lo stesso che potrebbe essere mostrato ai diretti interessati nel corso della prossima puntata del GF Vip, prevista per lunedì 28 dicembre.