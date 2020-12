Durante una chiacchierata con Cristiano Malgioglio all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Dayane Mello si è sfogata sul rapporto che ha con gli altri coinquilini. La modella ha ammesso di essere rimasta male anche per il comportamento adottato dalla sua amica Adua Del Vesco.

Dayane si sfoga con Cristiano sul rapporto con gli altri coinquilini

Dayane Mello ha affermato di essere ormai stanca delle dinamiche che si sono sviluppate nella casa del Grande Fratello Vip. Durante la puntata andata in onda il 7 dicembre, infatti, la modella è stata al centro di numerose polemiche. Dayane è rimasta male soprattutto per l'intervento della sua amica Adua Del Vesco, la quale ha confermato di essere stata un po' influenza dal parere di Mello.

La modella si è sfogata con Cristiano Malgioglio dopo l'ultima diretta con Alfonso Signorini. La giovane ha rivelato di essere ormai stanca del fatto che gli altri l'accusino sempre di essere una manipolatrice. Dayane ha raccontato che i suoi primi tre mesi nella casa più spiata d'Italia sono stati molto difficili per lei. La donna ha affermato di non aspettarsi più nulla dagli altri coinquilini, in quanto ha provato ad avere un rapporto con loro in passato senza ottenere grossi risultati.

Dayane delusa dal comportamento di Adua

Durante lo sfogo con Cristiano Malgioglio, Dayane ha affermato di voler continuare il suo percorso nella casa in piena tranquillità. La giovane ha sottolineato di essere ormai stanca delle tante polemiche sul suo conto ed ha ammesso di essere sempre stata sé stessa, concetto che ha ribadito anche durante l'ultima diretta.

Nel parlare degli altri coinquilini, la modella si è scagliata anche contro Adua Del Vesco. Durante l'ultima diretta del 7 dicembre, infatti, Alfonso Signorini aveva chiesto all'attrice se avesse avuto la sensazione che Dayane la manipolasse. Adua non ha negato tale ipotesi, ma anzi ha affermato che quando due persone trascorrono molto tempo insieme può capitare che ci sia un'influenza reciproca.

Tali dichiarazioni non sono piaciute a Dayane, la quale ha continuato a sfogarsi con Cristiano su quanto accaduto. Mello è rimasta molto delusa dalle parole della sua amica Rosalinda, in quanto si aspettava almeno da parte sua una sorta di difesa in puntata. Durante la sua chiacchierata con Malgioglio, la modella ha affermato che non le è piaciuto il messaggio che è passato in diretta sul suo conto, in quanto non crede di essere una manipolatrice nei confronti di Adua.

“Anche lei, non mi piace”, ha continuato Dayane, facendo riferimento alle parole pronunciate dalla sua amica in seguito alla domanda fatta da Alfonso in puntata.