Disavventura per Elisabetta Gregoraci dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5. Al termine della diretta, la showgirl calabrese è tornata nella sua abitazione romana, ma si è resa conto che la porta di casa sua non si apriva. In un primo momento Elisabetta ha chiesto consiglio ai suoi followers su come cercare di sbloccare la porta di ingresso per entrare in casa, poi si è resa protagonista di una diretta social con Francesco Oppini ed Enock Balotelli e infine ha capito che l'unico modo per poter rientrare in casa era quello di allertare i pompieri.

Elisabetta Gregoraci resta chiusa fuori casa dopo la puntata del GF Vip

"Sono fuori da casa mia, non funziona la chiave, sono rimasta fuori ragazzi" ha esordito Elisabetta sui social nel momento in cui si è resa conto della disavventura che la vedeva protagonista dopo un'intensa puntata del reality show in onda su Canale 5.

"Sono bloccata, no, non è Briatore che ha cambiato la serratura" ha proseguito Elisabetta che poi ha chiesto "aiuto" al suo popolo social, sperando che qualcuno potesse darle una mano nel cercare di risolvere questo problema che le era capitato. A un certo punto, poi, la showgirl calabrese ha tirato in ballo anche i suoi ex compagni di avventura nella casa del GF Vip. Parliamo di Enock e Francesco. "Venite ad aiutarmi?" ha chiesto Elisabetta visibilmente in difficoltà e timorosa di dover trascorrere il resto della serata sul pianerottolo di casa sua.

Intervengono i pompieri per 'salvare' Elisabetta

A quel punto Elisabetta ha pensato di allertare la portiera del palazzo per farsi dare una mano, ma vista l'ora tarda ha pensato che la soluzione ideale fosse quella di allertare i Vigili del fuoco.

E, alla fine, sono stati proprio i pompieri a dare una mano alla Gregoraci che, dopo aver trascorso circa un'ora sul pianerottolo di casa, è finalmente riuscita a entrare nella sua abitazione romana.

A darne l'annuncio è stata la stessa Elisabetta che ha postato una stories sul suo profilo ufficiale Instagram, dove scriveva che i pompieri l'avevano aiutata a entrare in casa.

"Ora mi godo il mio latte con i biscotti delle 3:45" ha scritto Elisabetta con tanto di brano "Buonanotte all'Italia" di Ligabue.

Al GF Vip si procede con la squalifica di Filippo Nardi

Una serata decisamente ricca di colpi di scena anche quella del Grande Fratello Vip di ieri, caratterizzata in primis dalla squalifica immediata di Filippo Nardi. Dopo le sue frasi ritenute offensive nei confronti delle donne e in particolar modo di Maria Teresa Ruta, la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha deciso di procedere con l'espulsione definitiva dal gioco di Nardi.