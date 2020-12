Lunedì 7 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 su Canale 5. Come di consueto, in studio erano presenti i concorrenti eliminati dal gioco. I telespettatori hanno notato l'assenza di Franceska Pepe. Quest'ultima, nel rispondere alle domande di alcuni fan su Instagram, ha spiegato che preferisce non andare più in trasmissione perché sente che lì c'è una "energia brutta".

Pepe spiega la sua assenza al GF Vip

Nella serata di lunedì 7 dicembre Franceska Pepe ha interagito con i suoi follower su Instagram. Qualcuno ha chiesto alla modella toscana perché non era in studio durante la 24ª puntata del Grande Fratello Vip insieme agli altri ex concorrenti.

L'influencer ha risposto immediatamente: "Non ci vado più". Di fronte alle insistenze dei fan sui motivi della sua decisione, la 28enne è scesa maggiormente nel dettaglio aggiungendo: "Non voglio andarci. Sto male quando sono lì". Quindi, dopo aver lasciato intendere che è stata una sua scelta quella di non essere più tra gli ospiti del reality show, ha sottolineato: "C'è energia brutta".

Dopo aver confermato che non ci sarà più nello studio del Grande Fratello Vip, Franceska ha comunicato al suo pubblico che se vorrà seguirla ancora in televisione potrà farlo seguendo i programmi di Barbara d'Urso. Al momento Alfonso Signorini ha preferito non commentare la scelta della modella a differenza di qualche settimana fa, quando aveva spiegato che l'assenza dell'ex gieffina era dovuta a dei problemi di salute.

Franceska Pepe e Matilde Brandi si sono riappacificate

Domenica 6 dicembre durante Live-Non è la d'Urso Franceska Pepe e Matilde Brandi sono state protagoniste di un chiarimento. Il loro rapporto quando erano nella casa del GF Vip non è mai stato idilliaco. Inoltre si era parlato di una rissa sfiorata tra le due ex coinquiline nel dietro le quinte dello studio Mediaset che ospita le dirette in prima serata del programma condotto da Alfonso Signorini.

Durante la trasmissione domenicale di Barbara d'Urso, Franceska e Matilde hanno spiegato di aver avuto un diverbio verbale. La 51enne romana ha colto l'occasione per smentire di aver detto a Pepe di tagliarsi una gamba. La modella ha compreso le ragioni dell'ex ballerina e ha deciso di tenderle la mano, ricordando che sia lei che Matilde sono due persone educate.

A questo punto, a sancire la pace di ci ha pensato proprio d'Urso, che poi ha affermato: "Avete fatto pace, sono felice".