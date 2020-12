Natalia Paragoni ha rotto il silenzio sul regalo di Natale che ha mandato in crisi il suo fidanzato Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 5. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne tramite una stories di Instagram ha spiegato che non tradirebbe mai il suo fidanzato. Poi, ha ribadito di essere molto innamorata di Andrea. Infine, ha invitato tutti a non farsi troppi film mentali.

Il messaggio d'auguri criptico

Nel pomeriggio del 25 dicembre i "vipponi" riuniti in salotto hanno ricevuto un messaggio e un regalo dai loro affetti. Tra i concorrenti a rimanere delusi c'è stato Andrea Zelletta. Il giovane ha ricevuto la scatola contenente l'anello di fidanzamento per la fidanzata.

Allegata ad una boccetta di profumo con un elastico per capelli, il gieffino ha ricevuto un biglietto piuttosto criptico: "Buon Natale dalla tua fidanzata. Spero che tu possa essere sereno per il tuo Natale. A presto".

Le parole utilizzate dall'influencer hanno mandato Andrea Zelletta in crisi, tanto che è scoppiato in lacrime ed è rimasto molto turbato.

La spiegazione di Natalia

In seguito alla polemica che l'ha coinvolta la fidanzata di Andrea Zelletta ha deciso di svelare i motivi del suo gesto. In realtà Natalia Paragoni ha spiegato di non avere fatto nulla di male. Tramite una stories di Instagram, l'influencer ha esordito: "Ragazzi vi state facendo troppi film mentali da come sto leggendo". Nel proseguo del messaggio Natalia ha ribadito di avere un forte sentimento nei confronti del suo fidanzato.

Sulla base di quanto dichiarato Paragoni ha affermato che non tradirebbe mai Zelletta. Infine, la compagna di Andrea Zelletta ha concluso con una sorta di appello ai suoi follower: "Fate andare meno la testa, grazie". Sebbene l'ex tronista di Uomini e Donne abbia ammesso di non avercela con il suo fidanzato, non è chiaro perché nel bigliettino d'auguri abbia utilizzato determinati aggettivi come "la tua ragazza" o "il tuo Natale".

A questo punto non è escluso che in occasione della 29^ puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non opti per un confronti tra i due fidanzati.

Lo sfogo di Zelletta

Andrea Zelletta si è sfogato con Sonia Lorenzini, visto che l'influencer conosce molto bene la sua fidanzata Natalia Paragoni. L'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di essere sempre stato corretto nei confronti della compagna, tanto che per questo motivo è stato soprannominato il "comodino della casa".

Inoltre, il giovane ha affermato di essere rimasto colpito dalla freddezza di Natalia.

Andrea ha spiegato che anche in occasione della telefonata ricevuta dalla Paragoni, sembrava che lei non vedesse l'ora di riagganciare il telefono. Zelletta ha riferito che lui in questo momento ha bisogno di tranquillità e serenità mentre la sua fidanzata gli ha trasmesso tutto tranne quelle due cose che voleva. Ma non solo, il gieffino ha ritenuto inopportuno il gesto di Natalia in occasione del 25 dicembre.

A quel punto Sonia ha invitato il suo amico a non trarre conclusioni affrettate. A detta della 31enne, Natalia potrebbe vivere un momento difficile all'esterno della casa. Dunque, Andrea Zelletta dovrebbe cercare di comprendere anche le ragioni della sua compagna.