Lo scorso lunedì 7 dicembre Stefania Orlando è stata duramente attaccata al Grande Fratello Vip 5 da Adua Del Vesco e Dayane Mello. A quanto pare le clip mandate in onda sulla showgirl romana non sono affatto piaciute al marito Simone Gianlorenzi. Tramite un tweet il musicista avrebbe messo in dubbio le dinamiche che sono scaturite all'interno del reality show.

Le parole del marito di Stefania Orlando

Durante la 24esima puntata del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando è stata dipinta come una persona falsa e manipolatrice. Ma non solo, sarebbe stata dipinta come una donna poco sensibile perché quando una persona ha un malessere anziché avere un atteggiamento comprensivo metterebbe il dito nella piaga.

Durante la diretta del reality show, anche Patrizia De Blanck e Antonella si sono scagliate contro la showgirl romana.

Nel vedere la moglie in difficoltà, Simone Gianlorenzi è stato protagonista di un tweet al vetriolo. Nel mirino del musicista ci sono finite le dinamiche del reality show condotto da Alfonso Signorini: "Entro in modalità detox. Pensavo fosse un gioco e che non giocassero con le persone". Il marito della Orlando, ha sottolineato che il suo "cinguettio" non è affatto riferito al risultato del televoto. Dunque, anche se non sono stati fatti riferimenti a nomi o persone, il musicista avrebbe criticato le dinamiche scaturite nella casa più spiata d'Italia. Inoltre, Simone ha ringraziato tutti coloro che stanno sostenendo Stefania Orlando nel percorso svolto al Grande Fratello Vip.

A quanto pare anche la gieffina ha incassato il colpo al termine della diretta. Stefania infatti, confidandosi con Tommaso Zorzi ha riferito che in puntata viene sempre descritto per quella che non è: "Mi dispiace venga fatto vedere il lato meno bello di me". La showgirl è rimasta delusa anche per non essere stata considerata dopo avere vinto una votazione lanciata sui canali del reality show.

L'attacco di Antonella Elia e Patrizia De Blanck

Dopo la lite avvenuta in diretta fra Adua Del Vesco e Stefania Orlando, quest'ultima è stata duramente attaccata anche da Patrizia De Blanck e Antonella Elia. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip senza giri di parole ha chiosato: "Sei bugiarda e falsa. Poi mandi tuo marito a dirmi di non farti piangere?" Tra la Contessa e la showgirl non è mai corso buon sangue all'interno del reality show.

Ad aggravare la situazione, ci ha pensato la nomination della Orlando ai danni della De Blanck, dalla quale poi è scaturita l'eliminazione dell'80enne.

Antonella Elia invece, non ha mai provato una certa simpatia nei confronti della showgirl romana. Nella 24esima puntata, l'opinionista ha definito la concorrente "regina delle pettegole".