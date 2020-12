Luca Onestini ha criticato l’atteggiamento di Cristiano Malglioglio. Scendendo nel dettaglio, il modello non ha gradito che il paroliere non si sia ricordato il nome della sua fidanzata Ivana Mrazova. A detta di Luca è impossibile che Cristiano non si sia ricordato della modella, visto che lo avrebbe sconfitto al televoto in occasione del Grande Fratello Vip.

Lo sfogo di Onestini

Cristiano Malgioglio parlando con i suoi coinquilini spesso dimentica i nomi delle persone. In una delle ultime chiacchierate con i “vipponi” al Grande Fratello Vip 5, il paroliere ha dimenticato il nome di Ivana Mrazova con cui ha condiviso l’esperienza alla seconda edizione del reality show.

Di fronte all’atteggiamento del 75enne, il fidanzato della modella è letteralmente sbottato. Senza mezzi termini Luca su Instagram ha chiosato: “Malgioglio fa finta di non ricordarsi il nome di Ivana?” Poco dopo, Onestini ha rincarato la dose: “Ricordategli che è la persona che lo ha eliminato dal GF Vip con il 76% dei voti”. Infine, Luca Onestini ha affermato che in quell’edizione del reality show, Mrazova andò in finale proprio ai danni dell’artista. In occasione della stories, il giovane ha fatto chiarezza su come andarono le cose. Ivana era stata indicata come quarta finalista. Per diventarlo a tutti gli effetti, però, avrebbe dovuto fare il nome di un altro concorrente e sfidarlo al televoto. A grande sorpresa, la modella aveva scelto di sfidare Cristiano Malgioglio e ne era uscita vincitrice.

Mentre Onestini ha deciso di mettere i puntini sulle “i” Ivana Mrazova ha preferito non commentare l’accaduto. Al contrario la giovane ha preferito concentrare le sue energie sull’anniversario di fidanzamento con Luca Onestini. I due convivono dal 2018 ed il 10 dicembre festeggiano il terzo anniversario.

Malgioglio pronuncia una frase falsa sulla Covid-19

Cristiano Malgioglio è diventato a tutti gli effetti un concorrente del Grande Fratello Vip 5 come Giacomo Urtis. Il paroliere parlando con Giulia Salemi ha commesso un vero e propio scivolone. Nello specifico, il 75enne ha parlato della seconda ondata di contagi da coronavirus: “Fuori la situazione è terribile”.

In un secondo momento il diretto interessato ha spiegato che è stato trovato un vaccino per sconfiggere la pandemia, ma Cristiano ha spiegato di non volerlo fare: “Se non è testato per tanto tempo che fai?”. Come se non bastasse Malgioglio si è detto convinto che "La Covid-19 prima o poi sparirà da sola, perché è un virus creato in laboratorio".

Gli autori del Grande Fratello Vip quando hanno compreso il discorso del paroliere hanno subito tolto l’inquadratura, ma ormai il discorso era piuttosto chiaro.