Piccola polemica social per la fidanzata di uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5: dopo aver appreso della sua esclusione dal video di auguri che è stato mostrato agli inquilini della casa, Natalia Paragoni si è sfogata su Instagram con parole piuttosto significative. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto di essere basita da come stanno andando le cose, soprattutto perché è da oltre tre mesi che non entra in contatto col compagno.

La reazione di Natalia alla puntata del Grande Fratello Vip

Sembra esserci una certa insofferenza da parte della compagna di Zelletta nei confronti del Grande Fratello Vip o di chi ci lavora.

Non è la prima volta, infatti, che la ragazza si espone sui social network per dirsi colpita in negativo da quello che accade nella casa.

Nel corso della puntata natalizia che è andata in onda il 21 dicembre, Natalia ha usato Instagram per commentare in modo laconico un momento che ha emozionato i concorrenti, i telespettatori ma non lei.

"Non ho più parole", ha scritto Paragoni in una Stories che è stata postata proprio mentre tra le mura di Cinecittà venivano trasmessi i videomessaggi coi quali parenti, amici e fidanzati facevano gli auguri di Natale ai reclusi.

A mandare un bacio virtuale ad Andrea, sono stati i genitori, la sorella e il nonno, che gli hanno detto di godersi l'esperienza del reality senza pensare al fatto che quest'anno non festeggeranno insieme il 25 dicembre.

Il concorrente del Grande Fratello Vip spiazza: 'Voglia di paternità'

Il "non ho più parole" che Natalia ha scritto su Instagram dopo che al Grande Fratello Vip è stato mostrato il video degli auguri di Natale dei parenti agli abitanti della casa, potrebbe essere riferito ad una sua improvvisa esclusione dal filmato in fase di montaggio.

La sensazione che hanno avuto gran parte dei fan, è che Paragoni si stesse lamentando di essere stata estromessa dalle immagini con le quali i vipponi sono stati rassicurati dai propri cari sul Natale in arrivo: l'influencer potrebbe aver registrato un video che però non è mai stato fatto vedere ad Andrea.

A spiazzare i telespettatori, poi, sono state le parole che ha usato Zelletta quando gli è stato chiesto in confessionale di farsi un augurio per l'imminente futuro, rendendo pubblico un desiderio che ha e che proverà a realizzare quando lascerà il gioco.

Desiderio di famiglia per Andrea dopo il Grande Fratello Vip

Poco prima di terminare la diretta del 21 dicembre, Alfonso Signorini ha mandato in onda un video nel quale tutti i concorrenti facevano gli auguri di Natale ai loro cari, allegando le loro parole d'amore a dei regalini fatti a mano nella casa.

Quando è toccato ad Andrea, in tanti sono rimasti spiazzati da quello che ha detto rivolgendosi alla fidanzata Natalia: "Mai avrei pensato di trascorrere il Natale senza di te. In me è cresciuta una voglia di paternità".

"Vorrei che tu fossi la madre dei miei figli", ha fatto sapere Zelletta nello sfogo che ha avuto in confessionale pochi giorni fa.

L'ex tronista di Uomini e Donne, però, non è l'unico vippone che non ha ricevuto gli auguri di Natale dalla propria dolce metà: anche Rosalinda non ha visto il compagno Giuliano nel videomessaggio col quale la sua famiglia le ha augurato il meglio.

Giulia Salemi, invece, ha ricevuto un bacio virtuale dal papà, mentre sembrano essersi perse le tracce di mamma Fariba: dopo essere stata una presenza quasi fissa nella partecipazione della figlia alla terza edizione del Grande Fratello Vip, stavolta la donna si è defilata e non è apparsa neppure una volta per farle una sorpresa.