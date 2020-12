Anche se mancano pochi giorni al Natale, nella casa del Grande Fratello Vip non accennano a placarsi le liti e gli accesi scontri verbali tra i concorrenti. Se Samantha continua ad attaccare Stefania dopo la nomination che ha ricevuto da lei in diretta, Sonia ha preso di mira Rosalinda per un motivo analogo: le due new entry hanno usato parole gravi nei confronti della Orlando e della Cannavò, tant'è che i fan del reality si sono stanno esponendo per chiedere una doppia squalifica per offese e ingiurie gratuite.

Samantha perde le staffe al Grande Fratello Vip: 'Cacciatemi'

Le nomination fatte nella puntata del Grande Fratello Vip del 21 dicembre, hanno scatenato forti ed inaspettate reazioni soprattutto in due abitanti della casa.

Samantha, ad esempio, ha cominciato a litigare con Stefania per la motivazione che ha addotto al voto nei suoi confronti: "Come ha detto lei l'altra volta togliendomi l'immunità, spazio ai giovani".

Tra le due donne è cominciato un serrato botta e risposta, fatto di accese discussioni davanti alle telecamere: martedì 22 dicembre, infatti, sono stati almeno un paio gli scontri verbali che ci sono stati a Cinecittà tra De Grenet e Orlando.

Dopo che la bionda compagna di reality l'ha rimproverata per i modi aggressivi che ha dicendole che sarebbero da cattivo esempio per i giovani spettatori e per suo figlio adolescente, l'ex fidanzata di Leonardo Pieraccioni non c'ha visto più ed ha iniziato ad attaccarla in preda all'ira.

"Non ha capito con chi ha a che fare.

Le sarei saltata al collo. Nessuno deve toccare mio figlio, la asfalto. Le avrei messo le mani addosso", ha detto Samantha sfogandosi in giardino con Sonia.

"Io la uccido. Adesso cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega niente", ha concluso la vippona l'altra sera.

Lo sfogo di Sonia dopo la nomination di Adua al Grande Fratello Vip

Un'altra concorrente del Grande Fratello Vip 5 che non ha reagito bene alla nomination che ha ricevuto lunedì, è Sonia.

La ragazza c'è rimasta parecchio male per il voto che le ha dato Rosalinda, con la quale pensava di aver legato tanto nei primi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà.

Dopo aver litigato faccia a faccia con l'attrice, la Lorenzini si è appartata in un angolo ed ha cominciato ad inveire contro la compagna di reality con termini forti che non sono piaciuti affatto ai telespettatori.

""Cag..., str..., le taglio le gambine, vipera, vaffa... Le faccio cadere tutte le maschere, le renderò la vita un inferno qui dentro. Faccia da c..., le tiro i capelli", ha detto l'ex tronista di Uomini e Donne rivolgendosi alla Cannavò in uno sfogo solitario che ha avuto davanti alle telecamere l'altra notte.

Possibili nuovi provvedimenti al Grande Fratello Vip

Le offese (alcune potrebbero anche essere interpretate come minacce) che hanno rivolto a Stefania e a Rosalinda, potrebbero costare caro a Samantha e a Sonia. Da circa un giorno, infatti, sui social network sono in tantissimi a chiedere che le due concorrenti vengano severamente punite per quello che hanno detto contro due compagne d'avventura.

Il pensiero comune dei telespettatori, è che De Grenet e la Lorenzini (che sono al televoto con Maria Teresa e Giacomo) dovrebbero essere squalificate per le brutte parole che hanno rivolto a due donne del cast, esattamente come è successo con Filippo Nardi meno di una settimana fa.

Ancora non si sa se la produzione prenderà in considerazione l'ipotesi della doppia espulsione, fatto sta che il malcontento di chi segue il programma cresce di ora in ora, soprattutto a fronte di nuove pungenti dichiarazioni delle due new entry nei confronti di Orlando e di Cannavò.