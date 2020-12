Stefania Orlando sembra essere ancora scossa per la nomination ricevuta da Tommaso Zorzi nella 26esima puntata del Grande Fratello Vip 5. In occasione di una chiacchierata con Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta, la showgirl romana ha sottolineato di non avere mai avuto problemi con il web influencer. Per questo non riesce a comprendere l'atteggiamento del 25enne.

La riflessione di Stefania

Al termine della 26esima puntata del reality show di Canale 5, Tommaso Zorzi ha confidato ai "vipponi" di avere nominato Stefania Orlando. Nonostante sia rimasta spiazzata per la confessione, la showgirl romana aveva chiosato: "Hai fatto bene".

Sebbene Stefania abbia perdonato il suo amico, non riesce a comprendere il suo gesto. Durante una chiacchierata confidenziale con Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta, la moglie di Simone Gianlorenzi ha fatto una riflessione su quanto accaduto. La diretta interessata ha precisato di non avere mai cambiato il suo atteggiamento nei confronti di Tommaso. Inoltre, Stefania ha spiegato di non volere mettere in difficoltà il 25enne. Dunque, non sarà lei a cercato una spiegazione da Tommaso ma dovrà essere il contrario: "Non è questione di orgoglio, quando vuole io sono qui". Successivamente la showgirl ha chiosato: "Se ci sono stati dei problemi, sono nella sua testa". A detta della 53enne ci può stare un allontanamento momentaneo, ma poi due amici cercano sempre un chiarimento.

Come sottolineato dalla Orlando, la stessa cosa è avvenuta nei confronti della Ruta: "Ci siamo allontanate, ma poi ci siamo spiegate e ritrovate".

Stefania Orlando ha invitato Maria Teresa e Giulia a non parlare più di questa cosa: "Voglio fare finta di niente, preferisco è una mia protezione". Infine, la gieffina ha precisato che anche se discute con una persona che ritiene amica non la nominerebbe mai.

Il chiarimento fra Stefania e Maria Teresa

Stefania Orlando ha avuto modo di chiarire anche con Maria Teresa Ruta. La showgirl romana non aveva apprezzato che la 60enne fosse andata a parlare male di lei con altre coinquiline anziché parlarne direttamente con lei.

Dopo avere invitato la mamma di Guenda Goria a prendere la responsabilità delle cose dette, le due coinquiline hanno fatto pace.

Scendendo nel dettaglio, Maria Teresa ha cercato un nuovo confronto con la moglie di Simone Gianlorenzi. A quel punto quest'ultima ha affermato che voleva dimenticare quanto accaduto. Poi, ha aggiunto: "Ci sono rimasta un po' male, ma stai tranquilla".

Stefania ha ammesso di non avere parole e di non volere aggiungere altro per non complicare la situazione. Al termine del nuovo confronto le due donne si sono lasciate andare in un lungo abbraccio che ha sancito la pace.