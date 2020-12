I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e questa mattina c'è stata un'accesa lite tra Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando. I "Vipponi" in queste ore sono impegnati con la preparazione di una coreografia che mostreranno al pubblico nel corso dello speciale del prossimo 31 dicembre, in onda in prime time su Canale 5 a partire dalle 21. Il clima tra Stefania e Tommaso si è surriscaldato un po' troppo e sono volate parole grosse, al punto che Zorzi ha accusato la sua amica di "non essere normale".

Tommaso e Stefania ai ferri corti al GF Vip: scoppia la lite in casa

Nel dettaglio, il motivo della lite avvenuta in casa tra Stefania e Tommaso aveva a che fare con i passi del balletto che lo stesso Zorzi ha preparato nel corso di queste ore per la serata speciale di fine anno.

"Lei non vuole più farlo perché ho cambiato due passi" ha sbottato Tommaso nel momento in cui gli altri concorrenti presenti in casa chiedevano spiegazioni su cosa stesse succedendo e sul motivo di questa accesa discussione mattutina tra i due amici.

"Non voglio più farlo perché mi dai anche tu della psicopatica" ha risposto veementemente Stefania, visibilmente adirata per la situazione che si era venuta a creare in casa.

La furia di Stefania Orlando contro Tommaso Zorzi

"Non rivoltare le frittate, perché con me non attacchi" ha proseguito Orlando mentre Tommaso cercava di spiegare la sua versione dei fatti e chiedeva alla showgirl di lasciarlo parlare. Peccato, però, che tra i due non c'è stato verso di risolvere la situazione nel giro di pochi minuti ed entrambi sono andati avanti, sostenendo a gran voce le loro tesi.

Successivamente, poi, Tommaso ha nuovamente infierito nei confronti di Stefania, usando parole decisamente forti che non sono passate inosservate e hanno colpito Orlando.

"Tu rompi e anche tanto e non ripetere la stessa frase che sembri mia nonna" ha sbottato Tommaso mentre Orlando continuava ad urlare.

'Non sei normale' urla Tommaso contro la sua amica Stefania al GF Vip

"Dai fastidio e non sei normale. Una persona che lo fa apposta a dar fastidio non è normale. Forse un pochino non sei normalissima" ha proseguito Tommaso che poi ha chiesto alla Orlando di non seguirlo e di lasciarlo in pace per poter andare a fumare in giardino.

Insomma un clima decisamente teso quello che si respira all'interno della casa del GF Vip a poche ore dalla messa in onda dello speciale di giovedì 31 dicembre, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Tommaso e Stefania riusciranno a far chiarezza e a recuperare il loro "tormentato" rapporto d'amicizia? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.