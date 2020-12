Gossip inaspettato su uno degli storici concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini ha fatto sapere che un abitante della casa avrebbe promesso di scordarsi della fidanzata se fosse entrato a far parte del cast. Stando alle informazioni che ha raccolto Gabriele Parpiglia, sarebbe Andrea Zelletta il vippone che non starebbe mantenendo la parola data prima del via: oggi, infatti, il pugliese manda cuoricini e messaggi d'amore a Natalia Paragoni.

Dubbi su Zelletta prima del Grande Fratello Vip

Un concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe detto cose poco carine sulla fidanzata prima di entrare nella casa.

Questo almeno è quello che si evince dalle dichiarazioni che ha rilasciato Signorini a Casa Chi il 22 dicembre, quando è stato interpellato sugli amori che faticano a sbocciare davanti alle telecamere.

Spiazzando un po' tutti, il conduttore del reality ha raccontato: "Qualcuno a mia domanda diretta al provino, se entri al GF Vip come ti comporti con la fidanzata?, ha dato una risposta particolare".

"Se entro neanche me la ricordo più, la sfanc... e non mi ricordo più di lei", ha riportato il direttore poche ore fa.

Quando Parpiglia ha provato ad indagare sull'identità del vippone che avrebbe detto una cosa così forte, Alfonso ha risposto con un sorriso quando è stato fatto il nome di Andrea Zelletta tra le righe.

Nuvole nere tra il concorrente del Grande Fratello Vip e Natalia

"Ora è nella casa a farle i cuoricini", ha tuonato Signorini a Casa Chi sempre in riferimento al concorrente che non avrebbe mantenuto una promessa fatta ai casting prima di essere scelto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Stando alle informazioni di cui è in possesso Gabriele Parpiglia, Zelletta avrebbe dato un'altra risposta poco gratificante nei confronti della sua compagna Natalia prima di iniziare l'avventura nel reality.

"Quando al provino gli è stato chiesto chi preferisce tra il Grande Fratello e la fidanzata, lui ha risposto il Grande Fratello", ha raccontato il giornalista di gossip in queste ore.

Insomma, Paragoni sarebbe stata considerata una specie di seconda scelta dal suo Andrea, che non ha mai nascosto il suo forte desiderio di partecipare al programma di Canale 5 dopo il successo che gli ha regalato Uomini e donne un paio d'anni fa.

Lo sfogo di Natalia contro il Grande Fratello Vip

Prima che Signorini rendesse pubblica una discutibile affermazione di Zelletta sul suo conto, Natalia si era già resa protagonista con un commento piuttosto significativo sul Grande Fratello Vip.

Mentre su Canale 5 andava in onda la puntata del 21 dicembre, la ragazza ha usato Instagram per sfogarsi su qualcosa che proprio non le è andato a genio.

Paragoni, infatti, pare aver protestato virtualmente per essere stata esclusa dal video con il quale parenti, amici e compagni dei vipponi hanno fatto loro gli auguri di Natale: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, non è apparsa nel filmato, perché a salutare Andrea sono stati soltanto i genitori, la sorella e il nonno.

"Non ho più parole", ha scritto l'influencer in una Stories caricata quando era ancora in corso l'ultima diretta del reality.

Il commento della giovane, tanti fan l'hanno interpretato come un chiaro risentimento della stessa per non essere stata inclusa nel messaggio natalizio che è stato fatto vedere ai concorrenti reclusi qualche giorno fa. La sensazione che hanno avuto gli utenti del web, è che Natalia avesse registrato un piccolo video di auguri per Zelletta, ma la produzione non l'avrebbe inserito nel montaggio non si sa bene per quale motivazione.