Nella puntata di lunedì 7 dicembre del Grande Fratello Vip 5, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la casa per trascorrere le festività natalizie con il figlio Nathan Falco. A quel punto, il padrone di casa ha colto l'occasione per parlare di alcuni suoi presunti flirt piuttosto chiacchierati, tra cui Francesco Bettuzzi, Stefano Coletti e Mino Magli. Quest'ultimi due sono stati smentiti in maniera categorica dalla stessa showgirl calabrese con delle dichiarazioni.

GF Vip 5, le parole di Gregoraci sui suoi presunti ex Magli, Coletti e Bettuzzi

"Con questo signore ho già avuto parecchi problemi vent'anni fa" ha esordito Elisabetta Gregoraci, parlando di Mino Magli al GF Vip 5. "Lui era un amico della mia famiglia e andava a pescare con mio papà. Quando mia madre era malata ha fatto una cosa schifosa: veniva sotto casa a portare le pizze e poi chiamava i fotografi per prendersi dei soldi in cambio. Pur di guadagnare due euro ha fatto qualsiasi cosa" ha poi aggiunto la conduttrice di Battiti Live nata a Soverato l'8 febbraio 1980. Sull'imprenditore emiliano Francesco Bettuzzi, invece, ha speso parole di rammarico di una storia d'amore ormai finita: "L'ho lasciato anche se lo amavo ancora". Gregoraci ha poi spiegato che la relazione con Bettuzzi era quasi malata, poiché c'erano numerosi litigi.

Infine, la soubrette ha smentito di essere stata legata sentimentalmente con il pilota automobilistico monegasco Stefano Coletti, poiché sarebbe soltanto una conoscenza amichevole con cui andava spesso a pranzo.

Elisabetta Gregoraci smentisce il flirt con Filippo Nardi

Alfonso Signorini ha inoltre chiesto a Elisabetta Gregoraci se confermasse o meno il gossip su una presunta notte di passione con Filippo Nardi.

La risposta dell'ex moglie di Flavio Briatore è stata: "No, non ci credo, io casco dal pero. Non c'è mai stato niente". A quel punto, l'ex naufrago classe 1969 si è collegato con lo studio e ha affermato apertamente che non parlerà mai dei suoi presunti legami sentimentali, senza aggiungere altri dettagli riguardanti la sua vita privata. Il padrone di casa non convinto ha incitato Filippo a dare una risposta concreta in merito alla presunta liaison: "Se tu fai un no comment, sembra che tu l'abbia avuta.

Se dici che non è vero, è un altro discorso". Nardi però ha continuato imperterrito: "No, io dico che non ne parlo. Poi uno tira le somme come vuole". Signorini ha poi ribattuto: "Non mi sembra così onesto". Infine, l'ex concorrente del GF 5 ha chiosato spiegando la motivazione della sua scelta: "Non ne parlo perché è poco elegante".