Martedì 15 dicembre i telespettatori italiani potranno assistere ad un'altra entusiasmante puntata de Il Paradiso delle Signore 5, la soap opera che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 circa sul primo canale Rai. Le anticipazioni da poco diffuse confermano che la quarantasettesima puntata sarà ricca di colpi di scena. Come visto nel corso dell'episodio precedente, il marito di Agnese, Giuseppe, farà rientro a casa Amato portando scompiglio e attrito in famiglia. Nonostante ciò, Agnese rassicurerà Armando in merito ai suoi sentimenti.

Ferraris rassicurato da Agnese

Dopo tantissimo tempo, Giuseppe Amato farà rientro nella sua abitazione, dove viveva con la moglie Agnese e i loro figli.

Dell'uomo non si avevano notizie ormai da diverso tempo e la sua scomparsa era finita nel dimenticatoio. Agnese si era rifatta una vita e per tale ragione, dopo la comparsa di Giuseppe, la sarta sarà tutt'altro che contenta, sopratutto perché quest'ultimo si comporterà in modo del tutto indifferente.

Insomma per Giuseppe sarà come non fosse successo nulla. La signora Amato però non può non pensare al capo magazziniere. I due avevano deciso finalmente di raccontare della loro storia d'amore a Salvatore e Rocco, quando il ritorno improvviso del padre ribalterà la situazione.

Una cosa sarà certa per Agnese: i sentimenti che la legano ad Armando non svaniranno mai, infatti la donna rassicurerà Ferraris.

Luciano invita il figlio

Nel corso della puntata di martedì 15 dicembre, il ritorno inaspettato di Giuseppe, come detto, creerà scompiglio all'interno della casa.

Tutta la famiglia si era abituata alla sua assenza e anche i figli avevano trovato il loro equilibrio. Adesso Giuseppe si troverà costretto a motivare la sua assenza.. L'unico familiare a non avere perplessità sul comportamento del signor Amato sarà Rocco. Nel frattempo Agnese continuerà ad essere nei pensieri del suo amato Armando, che sarà molto triste e temerà di perderla per sempre.

Nell'episodio di martedì, il ragioniere proporrà a Federico di trascorrere la Vigilia di Natale a casa sua, in compagnia di Clelia e Carletto. Il giovane scrittore inizialmente sembrerà non accettare l'invito del padre. Intanto l'iniziativa del dottor Conti al grande magazzino sarà molto apprezzata dai clienti. Vittorio aveva deciso, in vista delle festività natalizie, di regalare alle sue clienti un cesto contenente dei prodotti tipici deliziosi.

Le clienti del Paradiso apprezzeranno il gesto e si sentiranno coccolate più che mai. Per tale ragione il direttore deciderà di prolungare l'iniziativa anche dopo le feste di natale.

Per scoprire come andrà a finire basta seguire la puntata che andrà in onda martedì 15 dicembre su Rai1 alle ore 15:55.