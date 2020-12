Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore tornano il 4 gennaio, quando su Rai 1 i telespettatori vedranno il prosieguo delle trame. Tra le storyline più intriganti c'è quella che vede Agnese alle prese con il ritorno del marito Giuseppe, rimasto fino a ora in Germania lontano da moglie e figli.

Stando alle prime anticipazioni degli episodi Il Paradiso delle signore, per Agnese non sarà facile continuare la sua storia con Armando. Dopo l'arrivo decisamente inaspettato di Giuseppe, ogni equilibrio in casa Amato è cambiato.

Giuseppe, senza preoccuparsi dei sentimenti della moglie, è tornato a dettare le sue regole: Agnese è così dovuta tornare con lui a Partanna, rinunciando a passare il Natale con Armando, Salvatore e Rocco.

Del resto non poteva fare altrimenti, visto che il marito non è a conoscenza della sua storia d'amore con Ferraris (per fortuna).

Ma cosa succederà quando - inevitabilmente - Giuseppe scoprirà che Agnese, moglie devota e fedele ai valori famigliari, si è rifatta una vita in sua assenza?

Il Paradiso delle signore torna su Rai 1 dal 4 gennaio

Agnese è in Sicilia e Armando ha passato il Natale senza di lei, in compagnia di Salvatore e Rocco. Anche i due ragazzi hanno il cuore ferito, in primis Salvo: il matrimonio tra Gabriella e Cosimo si avvicina e per lui non c'è più spazio. O forse è quello che crede.

Ebbene sì, perché nelle prossime puntate Salvatore scoprirà che Agnese gli ha sempre mentito, facendogli credere di aver consegnato la sua lettera a Gabriella.

Sarà tanta la rabbia di Salvo nei confronti della signora Amato, rea di avergli precluso l'unica possibilità di riappacificarsi con la ex fidanzata.

Qualcosa però sta per cambiare tutto: Gabriella, per uno strano scherzo del destino, finirà per leggere quella preziosa lettera. Le nozze con Cosimo sono a rischio?

Rocco invece si interesserà a Irene dopo aver ascoltato la sua difficile storia famigliare, finendo per avere dei dubbi su Maria.

A differenza di Salvatore, Rocco troverà in Giuseppe un punto di riferimento e sembrerà essere ben disposto a perdonarlo.

La paura di Agnese

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle signore, vedremo Giuseppe insospettirsi sempre di più nei confronti di Armando, che capirà essere una persona molto importante per Agnese.

La signora Amato e Ferraris si vedranno di nascosto come due adolescenti e non sarà facile per loro tenere in piedi una relazione con questi presupposti.

Agnese non avrà il coraggio di confessare al marito la verità ma, a quanto pare, Giuseppe verrà presto a conoscenza del reale rapporto che c'è tra di lei e Ferraris.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, Rignanese: 'Tra Salvatore e Giuseppe scene molto forti'

In una sua recente intervista, l'attore che interpreta Giuseppe nella soap Il Paradiso delle signore (Nicola Rignanese), aveva anticipato che tra Giuseppe e Salvatore ci saranno scene molto forti. Conflitti tra padre e figlio che avranno esiti inaspettati.

Cosa ne sarà invece della storia d'amore tra Agnese e Armando? Stando alle prime indiscrezioni in merito, pare che la signora Amato si scontri molto presto con il lato più oscuro di Giuseppe. Anche se proverà a riacquistare la fiducia della sua famiglia, Giuseppe non mancherà di riservare sorprese non sempre positive.

Inoltre, si scoprirà che Giuseppe non ha mai tradito Agnese in Germania come tutti hanno creduto. Un retroscena che potrebbe cambiare irrimediabilmente il rapporto tra la signora Amato e il buon Ferraris. Non resta che aspettare con pazienza la messa in onda delle nuove puntate per scoprire quale piega prenderà l'intera faccenda.