Nuovo appuntamento con le novità che riguardano Il Paradiso delle Signore, la serie televisiva che sta ottenendo sempre più ascolti. Le anticipazioni su quello che accadrà nelle prossime puntate settimanali da lunedì 21 a venerdì 25 dicembre rivelano che Adelaide farà un’offerta a Beatrice e i suoi figli, con l'intento di allontanarli da Vittorio Conti. Quest'ultimo, invece, deciderà di trascorrere il Natale insieme ai suoi nipoti e la cognata.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 21-25 dicembre: Adelaide offre un viaggio a Beatrice

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda fino al prossimo 25 dicembre, rivelano che a casa Cattaneo Stefania e zia Ernesta decideranno di fare l'albero di Natale per sollevare l'umore di Silvia.

Marcello, dopo essersi lasciato con Roberta, continuerà a lavorare in caffetteria. A questo punto Laura e Salvatore saranno obbligati a licenziare la cameriera, Sofia Galbiati, assunta da poco. Tuttavia, quest'ultima potrebbe ricevere un'altra proposta di lavoro, in quanto la giovane Parisi la proporrà a Clelia come nuova Venere del grande magazzino. Intanto Vittorio avrà intenzione di passare le vacanze a casa con i suoi nipoti e sua cognata, in attesa del ritorno di Marta per la sera della vigilia. Ostinata a voler riunire tutta la famiglia Guarnieri nei giorni festivi, Adelaide offrirà a Beatrice e ai suoi figli un viaggio in una località sciistica, con l'intento di allontanarli. Il giovane Amato e la sua socia saranno preoccupati per Marcello, che soffrirà ancora per la fine della sua storia d'amore con Roberta.

Beatrice rifiuta l'offerta di Adelaide

Silvia vorrà avere a tutti i costi Federico a casa per la vigilia, tanto che zia Ernesta sarà costretta a raccontargli una bugia: fingerà che il giovane cenerà con loro. Inoltre, anche Luciano cercherà di indurre suo figlio a concedere a sua madre almeno il pranzo del 25. Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che Beatrice deciderà di rifiutare il soggiorno in montagna a spese del Circolo, cosa che non sarà ben gradita da Adelaide.

Ludovica cercherà di dare conforto a Marcello, mentre Maria prima di partire per la Sicilia preparerà a Rocco e Salvatore dei piatti prelibati per la sera della vigilia. Il ragionier Cattaneo parlerà con Federico di cosa regalare al piccolo Carletto, invece Umberto pregherà Vittorio affinché consegni il suo regalo al figlio di Silvia. Al grande magazzino milanese si creerà un momento magico nel momento in cui arriverà Babbo Natale, con due elfi d'eccezione: Serena e Carletto.

Silvia commossa

Dopo aver saputo che a casa Amato qualcuno ha mangiato tutto ciò che aveva preparato Maria, le Veneri si offriranno di cucinare per Salvatore, Marcello, Rocco e Armando che si godranno una buona cena tutta al maschile. A tal proposito, per il Capo magazziniere Ferraris ci sarà una sorpresa molto speciale. Stefania riuscirà a far ammorbidire Federico verso i confronti di sua madre, tanto che si recherà da lei per il grande cenone. Luciano, quando verrà a sapere che di Silvia si è molto commossa nel rivedere a casa suo figlio, consiglierà al giovane di perdonare definitivamente sua madre. Infine il giovane Barbieri e il suo socio passeranno il Natale a lavorare in Caffetteria, mentre Vittorio porterà Beatrice e i nipoti a pranzo al Circolo.