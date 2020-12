Il Paradiso delle Signore tornerà il 4 gennaio con molte sorprese per gli affezionati telespettatori di Rai 1. Secondo le anticipazioni, nella puntata che andrà in onda il primo lunedì dell'anno Federico inizierà a pensare di trasferirsi per lasciare Luciano e Clelia più liberi di pensare al proprio futuro, mentre la convivenza di Beatrice e Vittorio a casa Conti non piacerà alla Contessa. Adelaide deciderà di affrontare direttamente la donna per esprimere il suo disappunto. Al Paradiso, intanto, proseguiranno i preparativi per la festa dell'Epifania, ma all'interno del magazzino qualcuno noterà degli strani movimenti.

Nonostante il Natale trascorso, Federico non riuscirà ancora a voltare pagina con Silvia, mentre Carletto e Serena troveranno molti punti in comune.

A Il Paradiso delle signore Federico non riuscirà ancora a voltare pagina con sua madre, nonostante il Natale insieme

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, di lunedì 4 gennaio, raccontano che Federico comincerà ad avere la sensazione di essere di troppo a casa di Luciano. Il ragazzo penserà a un trasferimento, in modo da lasciare il ragioniere libero di pensare al futuro della sua nuova famiglia con Clelia e Carletto. Il giovane Cattaneo parlerà al padre della sua decisione di lasciare al più presto l'appartamento. L'ex militare rifletterà molto sugli ultimi giorni e si renderà conto che, nonostante il Natale sia stato un momento di riavvicinamento con Silvia, in cuor suo non ha ancora superato quello che ha considerato un tradimento e non riuscirà ancora a voltare pagina.

Lunedì 4 gennaio, al magazzino de Il Paradiso delle signore ci saranno strani movimenti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 4 gennaio rivelano che, nella puntata che andrà in onda lunedì, a casa Conti ci sarà armonia tra Vittorio e Beatrice. La convivenza dei due cognati, tuttavia, non sarà accettata da Adelaide, che deciderà di affrontare direttamente Beatrice per esprimerle il suo disappunto.

Tra le due donne ci sarà un aspro confronto, in cui la Contessa farà valere le proprie ragioni.

I figli di Beatrice e Clelia saranno sempre più uniti

Nel frattempo al Paradiso ferveranno i preparativi per la festività dell'Epifania. A occuparsi della preparazione delle calze saranno Carletto e Serena che litigheranno, ma presto la loro amicizia si consoliderà.

I due bambini, infatti, si renderanno conto di essere più uniti che mai, anche perché condividono il dolore della perdita prematura del papà. In magazzino, invece, ci saranno degli strani movimenti che non passeranno inosservati agli occhi attenti degli operai.