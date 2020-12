Cambia la programmazione della soap opera Il Paradiso delle Signore, uno dei programmi di punta della programmazione di Rai 1. Le anticipazioni rivelano che dal 28 dicembre al 1° gennaio 2021 non ci sarà spazio in palinsesto per le nuove puntate della serie italiana di grandissimo successo. A rivelarlo sono stati i giornalisti di "TvBlog" rispondendo alle domande social dei tanti curiosi e appassionati della soap che chiedevano delucidazioni su quella che sarebbe stata la programmazione natalizia del Paradiso delle signore in televisione.

Lo stop natalizio de Il Paradiso delle signore: dal 28 dicembre al 1° gennaio non andrà in onda

Nel dettaglio, le anticipazioni sul palinsesto della soap opera con Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni rivelano che la messa in onda proseguirà ininterrottamente fino al prossimo venerdì 25 dicembre.

Tutti i protagonisti del "grande magazzino" più amato del piccolo schermo, continueranno a tener compagnia agli spettatori da casa anche durante le giornate della Vigilia e di Natale, come sempre nello slot orario che va dalle 15:55 alle 16:30 circa.

A partire da lunedì 28 dicembre, però, inizierà la settimana di stop per Il Paradiso delle signore: fino a venerdì 1° gennaio, la serie non verrà trasmessa e non sono previste repliche in attesa del ritorno degli episodi in prima visione assoluta.

Al posto de Il Paradiso delle signore, dal 28 dicembre, c'è Dreams Road su Rai 1

La rete ammiraglia Rai, infatti, dal 28 dicembre e per le successive cinque giornate, alle ore 15:55 trasmetterà le puntate della trasmissione "Dreams Road", un titolo storico della programmazione della televisione di Stato, che terrà compagnia tutti gli spettatori rimasti "orfani" della soap opera per quei giorni.

Per rivedere in onda l'appuntamento con Il Paradiso delle signore bisognerà attendere il prossimo lunedì 4 gennaio, quando le puntate in prima visione assoluta ritorneranno di nuovo su Rai 1, pronte a far compagnia ai telespettatori.

E i colpi di scena durante i nuovi appuntamenti con la soap opera leader degli ascolti della rete ammiraglia non mancheranno.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2021: ritornano Riccardo e Nicoletta

Le anticipazioni rivelano che nel corso delle puntate trasmesse nel 2021 si assisterà al fatidico ritorno della coppia composta da Riccardo e Nicoletta.

I due avevano scelto di lasciare Milano perché impossibilitati a vivere serenamente la loro favola d'amore, dato che Nicoletta era già unita in matrimonio con un altro uomo.

Tuttavia, dopo il soggiorno a Parigi per qualche tempo, Riccardo e Nicoletta torneranno di nuovo in città, pronti a rimettersi in gioco e a mescolare le loro vite con quelle degli altri protagonisti del Paradiso.