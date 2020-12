Il Paradiso delle Signore con le anticipazioni della puntata di venerdì 4 dicembre in onda su Rai 1 vedono Roberta in pericolo. La Venere non sa che cosa sta succedendo a Marcello e continua a progettare con fiducia il suo futuro personale e lavorativo.

Marcello non sa più cosa fare, la presenza di Mantovano è troppo ingombrante ma non può liberarsene. Nel nuovo episodio, Roberta sarà vittima di uno strano incidente che metterà in allerta il fidanzato.

Nel frattempo, Silvia non reggerà più la tensione. Per lei è devastante vedere Federico così arrabbiato con lei. Il giovane Cattaneo ha addossato tutta la colpa a lei, rea di aver nascosto per anni a Luciano la verità.

Il Paradiso delle Signore trama di venerdì 4 dicembre su Rai 1

Marcello non cela fa più. Da quando Mantovano è arrivato a Milano con intenzioni non certo amichevoli, la sua vita è diventata un incubo. La decisione di sposare Roberta in questo momento gli sembra irrealizzabile. Il giovane si confida così con Armando e Rocco, anch'essi preoccupati per questa situazione.

Federico bussa a casa di Silvia che si illude di far pace con lui. Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore invece, il giovane è solo tornato per prendere le sue cose. Il suo posto ora è con Luciano.

Al grande magazzino intanto lo staff è impegnato nella realizzazione della vetrina dedicata alla festività di Sant'Ambrogio, un altro evento che metterà in luce Il Paradiso delle Signore.

Agnese regina per un giorno

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marcello avrà ancora da patire. Nella puntata di venerdì, Roberta sarà vittima di uno strano incidente che lo porterà a Mantovano.

Maria, nel frattempo, pensa bene di fare una sorpresa alla signora Amato che, nonostante sia felice con Armando, non sembra avere molta autostima.

La ragazza la iscrive al concorso ''Regina per un giorno''.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Beatrice vicini

Pietro è avvilito dalla situazione famigliare nella quale si trova. Dopo la morte del padre si è trovato a vivere in un'altra città e a cambiare abitudini. Il fatto che sua madre abbia trovato lavoro come inserviente non gli va a genio.

A proposito di Beatrice, nella puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 4 dicembre in prima visione assoluta su Rai 1, la vedremo molto vicina a Vittorio. I due in passato sono stati amanti, motivo per il quale Edoardo e Conti si sono allontanati.

Ebbene, nell'episodio di venerdì, Beatrice aprirà il suo cuore a Vittorio, dicendogli di aver sofferto molto quando tanti anni fa si lasciarono: in lei è ancora vivo l'amore? Si saprà con le prossime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.