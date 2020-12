Il futuro di Agnese e Armando ne Il Paradiso delle Signore è in bilico dopo il ritorno di Giuseppe, il marito della signora Amato. L'uomo, nonostante si sia rifatto una vita in Germania, è rientrato a Milano come se niente fosse, pretendendo di riavere la ''sua'' Agnese.

Sarà così che Giuseppe finirà per creare un'aria irrespirabile a casa Amato. Agnese avrà la conferma di essere profondamente innamorata di Armando e faticherà a tenerlo lontano, certa che suo marito possa avere una reazione imprevedibile.

Intanto, la nuova vita di Luciano lontano da Silvia sembra avergli ridato la felicità persa ormai da tempo.

Anche Federico ha lasciato la casa della madre e, nonostante si sia riconciliato con lei dopo il malore, si sta affezionando a Clelia e al piccolo Carletto. Qualcuno passerà le feste di Natale con la tristezza nel cuore.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Giuseppe rivuole Agnese

Nella puntata di giovedì, a casa Amato non ci sarà una bella atmosfera. Giuseppe è tornato a Milano come se non fosse successo niente, desideroso - o meglio, pretenzioso - di riavere ciò che considera suo, ovvero Agnese. Poco importa che abbia passato lunghi mesi in Germania al fianco di un'altra donna, senza farsi nemmeno sentire e mettendo tutta la famiglia in ansia per la sua scomparsa.

Agnese ne soffre, la presenza di Giuseppe è ogni ora più ingombrante. Dopo tanto tempo e insicurezze, ora è pronta a vivere il suo amore con Armando alla luce del sole e nemmeno il ritorno del marito le farà cambiare idea.

Questa è la sua decisione, costi quel che costi. Armando ne sarà commosso.

Un Natale triste per Silvia

Al Paradiso delle Signore l'atmosfera natalizia non è forte come gli altri anni. Tutti sembrano avere qualcosa per cui preoccuparsi e non essere sereni. A cercare di risollevare il morale è Vittorio, soddisfatto per il successo dei cesti natalizi.

Silvia soffre, sa che Federico in fondo ha ancora del risentimento nei suoi confronti e teme che possa essere sostituita come madre da Clelia.

Luciano ha preferito la bella Calligaris a lei, che cosa le rimane ora? Come se non bastasse, il ragioniere propone a Federico di passare le feste di Natale con lui, Clelia e il piccolo Carletto.

Armando con il cuore a pezzi nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore

Giuseppe persevera nel voler riavere il ruolo di marito, anche se non ne avrebbe alcun motivo.

Agnese pretenderà spiegazioni riguardo le sue discutibili scelte, ma avrà poche risposte. Le blande giustificazioni di Giuseppe le faranno capire ancora di più di essere ormai legata ad Armando.

Anche se Ferraris avrà tutte le rassicurazioni del caso da parte di Agnese, non potrà esimersi dal soffrire. Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 in prima visione assoluta, Armando ripenserà ai momenti felici passati con la sua Agnese e la malinconia, unita alla paura di perderla, gli spezzerà il cuore.