Il Paradiso delle Signore è andato in onda anche il 25 dicembre su Rai 1 con la puntata di Natale. Una scelta diversa rispetto l'anno precedente, anche per tenere compagnia agli affezionati telespettatori in occasione di un momento così difficile in cui si è costretti a rimanere distanti.

Non è stato un Natale facile per nessuno degli amati protagonisti. Armando è triste per la lontananza di Agnese - ora in Sicilia in compagnia del marito Giuseppe. Silvia soffre la lontananza di Federico, anche se ha passato con lei le festività. E poi ancora Marcello, lontano dalla sua Roberta per colpa del Mantovano, che non riesce a riprendere in mano la sua vita senza di lei.

La soap si fermerà dal 28 dicembre per poi riprendere il 4 gennaio con i nuovi episodi in prima visione assoluta. Si partirà con il botto: secondo le anticipazioni ufficiali de Il paradiso delle signore, Salvatore scoprirà che Agnese ha nascosto la lettera destinata a Gabriella, cosa che potrebbe mettere in discussione il matrimonio con Cosimo.

Il paradiso delle signore, Farnesi si racconta a cuore aperto

Nelle puntate del 2021 si avrà modo di vedere come evolverà il rapporto tra Federico e Umberto, dopo che quest'ultimo ha scoperto di essere il suo vero padre. Il giovane Cattaneo è rimasto scottato da questa verità e ha riversato tutta la sua rabbia su Silvia, mentre sembra aver perdonato Luciano.

Come rivelano le anticipazioni de Il paradiso delle signore, Federico ripenserà al significato del regalo che Umberto gli ha fatto e comincerà a guardare Guarnieri con occhi diversi.

Anche il personaggio del commendatore subirà dei cambiamenti nel corso delle prossime trame, mostrando il suo lato più umano.

E a proposito di buoni sentimenti, Roberto Farnesi si è raccontato a cuore aperto a un noto settimanale. L'attore ha voluto ricordare il suo Natale, fatto di amore per la famiglia e tanto calore: ''Io e le mie sorelle per vedere Babbo Natale ci svegliavamo alle 6''.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

La felicità era così tanta da non essere equiparata a nulla: ''Erano momenti di pura gioia'', ha aggiunto Farnesi.

La speranza di Roberto Farnesi de Il paradiso delle signore

Il Natale ha sempre rappresentato una festa importante per l'attore e la pandemia in corso in Italia non lo ha lasciato di certo indifferente: ''È un anno difficile, il mio augurio è che tutti possano trovare il vaccino che possa toglierci da questo doloroso periodo''.

E poi ancora, Farnesi ha aggiunto: ''Stiamo vivendo un incubo ma siamo forti''. Parole colme di tristezza, ma anche di speranza che toccheranno il cuore dei telespettatori de Il paradiso delle signore e non solo.

Intanto si attende il 4 gennaio, data in cui riprenderà la consueta programmazione della soap opera. Non mancheranno novità e nuove trame, anche per quanto riguarda il complicato rapporto tra Umberto e il giovane Federico Cattaneo.