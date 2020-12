Giovedì 10 dicembre Il Paradiso delle Signore farà compagnia ai telespettatori con una nuova puntata in prima visione assoluta su Rai 1. Silvia avrà un altro malore e questa volta a soccorrerla sarà Umberto, seriamente preoccupato per le sue condizioni di salute.

Intanto, al Circolo iniziano a girare insistenti voci sul ritorno di Ludovica Brancia. La giovane aristocratica che è stata sul punto di sposare Riccardo sta per arrivare a Milano, ma ancora non si sa per quale motivo. Ci si chiede poi come possa sperare di avere il perdono di Guarnieri dopo quanto successo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di giovedì 10 dicembre su Rai 1

Continuano le vessazioni di Mantovano ai danni di Marcello. I soldi non gli bastano più, ora deve lavorare per lui. Roberta, ignara di tutto, continua a fantasticare sul suo futuro, certa di aver realizzato i suoi sogni sia nella sfera professionale che privata. Sarà così che il povero Marcello non potrà opporsi alle richieste insistenti di Mantovano e dovrà pensare a una scusa per raggiungere un cliente in Svizzera, costretto dal suo nuovo aguzzino.

Vittorio vicino a Beatrice

La lontananza da Marta pesa molto a Vittorio, specie ora che sta per avvicinarsi il Natale e tutto Il Paradiso delle Signore è in fermento per i preparativi.

Quest'anno, l'atmosfera magica delle feste lo rattrista solamente.

Conti inoltre deve tenere a bada Pietro, un ragazzo difficile e che soffre per la perdita prematura del padre. Il giovane non accetta che sua madre abbia trovato lavoro come inserviente e ne parla allo zio. A quel punto Vittorio si ricorderà che Beatrice aveva lasciato gli studi per ragioniera e così avrà un'idea.

Vittorio cercherà così la complicità di Pietro per convincere Beatrice a riprendere gli studi, l'unico modo per avere un futuro dignitoso.

Silvia soccorsa da Umberto nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore

Ancora problemi per Silvia, distrutta dal dolore dopo aver scoperto tramite Stefania che Federico è andato al cinema con Luciano, Clelia e il piccolo Carletto.

Silvia si sente esclusa dalla vita di suo figlio e teme che Clelia possa prendere il suo posto. Dopo essersi ripresa dal malore, prova a uscire di casa. Il suo stato di salute però sembra peggiorare.

Debilitata e sotto psicofarmaci, Silvia ha un altro malore proprio davanti al grande magazzino. Questa volta a soccorrerla è Umberto, che la porta a Villa Guarnieri. Nella puntata di giovedì 10 dicembre de Il Paradiso delle Signore, Guarnieri chiamerà Federico, avvisandolo del malore di sua madre.

Stavolta il giovane Cattaneo non avrà ripensamenti e correrà dalla madre. Umberto assisterà così a un commuovente incontro tra Federico e Silvia.