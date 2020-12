Venerdì 11 dicembre andrà in onda l'ultima puntata della settimana de Il Paradiso delle Signore 5 che, come di consueto, verrà trasmessa su Rai 1 alle 15:55 circa. Come confermato dagli spoiler, nel corso della 45ª puntata Silvia Cattaneo si riappacificherà finalmente con Federico. Purtroppo l'unica persona che non sarà felice di questo evento sarà la contessa Adelaide, che raccomanderà Umberto di non fidarsi della donna.

Adelaide mette in guardia Umberto da Silvia

Dopo aver passato un brutto periodo, la signora Cattaneo dovrà riguardare la sua salute psicofisica. La donna è stata parecchio male per i problemi con suo figlio Federico, nonostante sappia perfettamente che ciò che è accaduto è stata una sua responsabilità.

Anche Umberto Guarnieri sarà consapevole del fatto di essersi approfittato dell'ingenuità della sua ex segretaria. La cosa più importante per Silvia sarà la vicinanza mostrata da Federico. La signora Cattaneo non smetterà mai di ringraziare il figlio per esserle stato accanto e aver capito le sue debolezze e i suoi sbagli. Intanto il commendatore racconterà alla contessa la riconciliazione avvenuta tra Silvia e Federico grazie alla sua intercessione. Adelaide, però, non sarà per niente soddisfatta, anzi: metterà in guardia Umberto dalla signora Cattaneo.

Roberta trova l'anello di fidanzamento

Nel corso della puntata di venerdì 11 dicembre, le voci sul rientro a Milano di Ludovica saranno confermate. La donna dopo un lungo periodo di assenza, a seguito al mancato matrimonio con Riccardo Guanieri, farà rientro nella città meneghiina.

L'obiettivo sarà quello di avere il perdono dei Guarnieri per il comportamento avuto in passato. Per tale ragione chiederà a Cosimo di aiutarla in questa missione. Nel frattempo al grande magazzino lo staff sarà occupato nella realizzazione dell'albero di Natale. Intanto Armando e Agnese prenderanno una decisione: annunciare la loro storia d'amore a Rocco e Salvatore.

Durante la 45ª puntata della soap, Roberta Pellegrino troverà per caso l'anello di fidanzamento che Marcello Barbieri aveva comprato per lei. Roberta, malgrado ultimamente Marcello si sia comportato in maniera strana, sarà molto felice e non farà altro che pensare al suo futuro accanto al suo amato. Il socio della Caffetteria, intanto, sarà costretto dal Mantovano ad andare in Svizzera per risolvere uno dei tanti affari loschi dell'ex compagno di cella.

In questo viaggio, però, incontrerà un cliente inaspettato.