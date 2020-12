Continua l'appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore 5, la soap opera ambientata a Milano. La puntata che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 23 dicembre, come emerge dalle anticipazioni, sarà piena di sorprese.

Beatrice si licenzierà dal Circolo, mentre Marta non riuscirà a tornare in Italia dal marito a causa di una tempesta di neve che le impedirà di partire dagli Usa. Il dottor Conti quindi passerà il Natale in compagnia della cognata e dei nipoti.

Beatrice si licenzia dal Circolo

Durante la 53^ puntata Maria si preparerà a partire per la Sicilia in vista delle festività natalizie. La ragazza, in assenza di Agnese, penserà a preparare delle pietanze per la cena della Vigilia per i ragazzi Amato, Salvatore e Rocco.

Nel frattempo al Circolo, Serena e Pietro verranno coinvolti in uno spiacevole diverbio con il personale. I ragazzi cercheranno di difendere la mamma alla quale, improvvisamente, verranno revocate le ferie per Natale. Beatrice non resisterà più e deciderà di dare le dimissioni.

Intanto il ragionier Cattaneo si confronterà con Federico in merito al regalo che avrà pensato per il figlio di Clelia, Carletto. Anche Umberto avrà pensato a suo figlio: il commendatore comprerà un dono ma pregherà Vittorio di consegnarlo lui al posto suo al giovane Cattaneo.

Vittorio passa le feste con la cognata e non con la moglie

Nel frattempo al Paradiso susciterà euforia l'arrivo di Babbo Natale. Un momento tanto atteso ed emozionante: ad accompagnare questo ospite speciale ci saranno Serena e Carletto, che avranno l'onore di essere i suoi Elfi.

Al grande magazzino si creerà un'atmosfera magica e spensierata.

Intanto a casa di Vittorio sembrerà andare tutto per il verso giusto, Beatrice si sentirà a suo agio anche con il cognato. Ma presto, un imprevisto ribalterà i piani di Vittorio: Marta chiamerà il marito e gli comunicherà che, a causa di una tempesta di neve, non riuscirà più a tornare in Italia da lui.

Vittorio quindi, passerà le festività con Beatrice, Pietro e Serena, come se fossero una vera famiglia.

Per scoprire altri dettagli è possibile guardare la puntata che andrà in onda mercoledì 23 dicembre, come al solito, su Rai1 alle ore 15:55 circa. Per rivedere tutte le puntate della fiction basterà invece collegarsi al sito di RaiPlay (è possibile scaricare anche l'applicazione).

Le puntate trasmesse durante la settimana invece andranno in onda il sabato su Rai Premium.