Venerdì 11 dicembre verrà trasmesso l'ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore 5, come di consueto la puntata andrà in onda su Rai1 alle ore 15:55 circa. Da quanto emerge dalle anticipazioni da poco diffuse, l'incontro tra Federico e Silvia avrà effetti alquanto positivi. Il giovane scrittore deciderà finalmente di incontrare la madre, che dopo aver avuto un malore, continuava a temere che il figlio voleva tagliarla definitivamente dalla sua vita. Inoltre nel corso della puntata si assisterà al ritorno di Ludovica Brancia.

Agnese e Armando decidono di rivelare la loro storia d'amore a Rocco e Salvatore

A far sì che il ricongiungimento tra Federico e Silvia avvenga sarà Umberto. Il commendatore parlerà con il figlio e lo convincerà a incontrare la madre per chiarire ogni dubbio. Dunque la signora Cattaneo, dopo l'incontro avvenuto in Villa Guarnieri, si sentirà in dovere di ringraziare Federico per la comprensione data. Intanto Umberto sarà felice che il figlio avrà finalmente parlato con la madre e racconterà tutto alla contessa, dicendo che il chiarimento sarà avvenuto grazie al suo intervento. Adelaide invece di essere felice per quanto accaduto dirà al cognato di guardarsi le spalle e di non fidarsi di Silvia. Durante la quarantacinquesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5, le voci che giravano al Circolo in merito al ritorno di Ludovica Brancia di Montalto si riveleranno veritiere.

La donna tornerà davvero a Milano e chiederà a Cosimo di aiutarla a conquistare il perdono e la fiducia dei Guarnieri. Intanto al grande magazzino lo staff sarà occupato nel realizzare l'albero di Natale, il momento che tutti aspettavano da tempo. Nel frattempo il signor Ferraris e la signora Agnese decideranno di raccontare la verità della loro relazione a Salvatore e Rocco.

La signora Amato sarà preoccupata perché non avrà minimamente idea della reazione che potranno avere i ragazzi.

Roberta trova l'anello che aveva comprato Marcello

Nel corso della puntata di venerdì 11 dicembre la povera Roberta continuerà a illudersi che la sua storia d'amore con Marcello continuerà a gonfie vele. La Pellegrino troverà casualmente l'anello che il giovane Barbieri aveva comprato per lei.

La ragazza non smetterà di pensare al loro futuro, al possibile incontro tra Marcello e i suoi genitori e all'imminente partenza per Bologna. Insomma: non vedrà il momento di costruire una famiglia con il suo amato. Intanto il povero Barbieri partirà per il viaggio in Svizzera obbligato da Mantovano e sarà lì che farà l'incontro con un enigmatico cliente. Per scoprire come finirà basta seguire la puntata che andrà in onda venerdì 11 dicembre. Per rivedere tutti gli episodi della soap opera, basta connettersi al sito di RaiPlay (anche tramite App). Le puntate andate in onda durante la settimana invece verranno trasmesse il sabato a partire dalle ore 15:30 su Rai Premium.