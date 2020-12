Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di mercoledì 16 dicembre con una puntata decisiva per Marcello. Barbieri dovrà giustificare la rapina della sera precedente e si sentirà morire dentro. Roberta non sarà al corrente di nulla, ma si troverà davanti a una inaspettata verità.

Non sapendo cosa fare, Marcello troverà una preziosa confidente in Ludovica Brancia, pronta a riscattarsi in qualsiasi modo dopo la sua rovinosa uscita di scena.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni nuova puntata 16 dicembre su Rai 1

A casa Amato, Agnese non ne può più dell'atteggiamento di Giuseppe. Come potrà pretendere che le cose tornino come prima dopo essere sparito per così tanto tempo e per giunta essersi rifatto una vita in Germania?

Eppure, Giuseppe sarà determinato a riconquistare la fiducia - e non solo - della moglie.

Tensione a villa Guarnieri. La scoperta della reale paternità di Federico ha portato conseguenze drammatiche. Adelaide non vorrà assolutamente che Vittorio dica a Marta quanto venuto a galla, preoccupata per la sua reazione. Umberto invece sembrerà avere altre preoccupazioni che lo turbano.

Un regalo d'addio per Roberta

Le Veneri saranno molto dispiaciute per la partenza di Roberta, anche se consapevoli che la loro amica potrà realizzare il suo sogno di intraprendere una carriera universitaria. Tutto sembrerà correre veloce, ma una drammatica verità sarà ancora all'oscuro di tutti. Ignare, prepareranno il loro regalo d'addio all'amica.

Continuando con le trame della nuova puntata Il Paradiso delle Signore, vedremo Agnese non arrendersi alle pretenziose richieste di Giuseppe.

Felice del suo amore romantico e passionale con Armando, la donna continuerà a incontrarlo clandestinamente.

Ludovica e Marcello vicini nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore

Ludovica è tornata a Milano e vuole riscattarsi agli occhi dei Guarnieri e del Circolo. Il suo scivolone con Riccardo dovrà finire nel dimenticatoio. Quale nuovo piano le starà frullando in testa?

Intanto, Vittorio e Marta penseranno a come organizzare al meglio le feste di Natale con i nipoti. Come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore della puntata in onda mercoledì 16 dicembre su Rai 1, Marcello dovrà trovare una giustificazione plausibile per la rapina della sera precedente. Mantovano è furbo e di certo non si farà ingannare da una scusa come tante altre.

Non sapendo a chi altro rivolgersi, il giovane Barbieri si confiderà con Ludovica. Forse, la soluzione per tenere a bada Mantovano sarà più semplice di quanto si pensi. Peccato che abbia un prezzo estremamente alto da pagare e che la scelta drastica che dovrà prendere Marcello cambierà per sempre la sua storia d'amore con Roberta.