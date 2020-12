Venerdì 25 dicembre andrà in onda la cinquantacinquesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5. Come emerge dalle anticipazioni, in piena atmosfera natalizia, Federico Cattaneo dopo aver passato una bellissima Vigilia in compagnia della madre, racconterà a Luciano questo magico momento. Cosimo e Gabriella invece decideranno la data in cui convoleranno a nozze. Federico smusserà il rancore, oltre che per sua madre, anche per Umberto. Il giovane si prenderà di coraggio e spacchetterà il regalo fatto da Umberto.

Cosimo e Gabriella presto sposi

Nel corso della puntata di venerdì 25 dicembre il giovane Cattaneo racconterà a Luciano la bellissima serata passata con la madre.

Silvia si è commossa all'arrivo del figlio, la donna non desiderava altro che trascorrere del tempo con lui per recuperare i giorni persi. Il sogno della signora Cattaneo per Natale si è avverato. Luciano, vista la situazione, cercherà di convincere il figlio a perdonare definitivamente la madre e riallacciare definitivamente i rapporti con lei. Malgrado la donna ha sbagliato a non raccontargli dell'identità del suo vero padre, lo ha amato più che mai e con tutto il suo cuore. Nel frattempo Cosimo e Gabriella decideranno finalmente la data del matrimonio. Gli spoiler non indicano ancora la data delle nozze.

Ferraris trova un biglietto speciale sulla bici

Per Salvatore e Marcello il Natale sarà molto impegnativo, i due dovranno lavorare in Caffetteria.

Intanto il dottor Conti, dopo aver trascorso una piacevole serata in compagnia della cognata e dei nipoti, deciderà di portare loro al pranzo di Natale al Circolo. Nel frattempo il signor Ferraris, durante la cena al maschile ha ricevuto un regalo molto speciale. Marcello, Salvo e Rocco hanno regalato al capo magazziniere una nuova bicicletta dato che la sua era stata distrutta dal Mantovano.

Quando Armando scarterà la bici troverà "una sorpresa nella sorpresa": nascosto nella bici ci sarà un bigliettino molto speciale per Ferraris. Il capo magazziniere, in questo momento così speciale, sentirà più che mai la mancanza di Agnese, in questo momento lontana in Sicilia. Durante la cinquantacinquesima puntata Federico prenderà la decisione di scartare il regalo di Umberto.

D'altronde il commendatore sarà stato gentile a comprare un regalo per lui. Il giovane Cattaneo aprirà il pacco ma all'inizio sembrerà non gradire pensiero del suo vero padre. Per sapere i dettagli sulla puntata basta seguire l'appuntamento di venerdì 25 dicembre alle ore 15:55, come di consueto sul primo canale Rai. Tutte le puntata invece, possono essere riviste sul sito web di RaiPlay.